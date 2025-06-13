Россияне могут взять Сумы в полуокружение: какие факторы об этом сигнализируют

Российские войска продолжают попытки продвижения на территории Сумской области и сейчас контролируют около 250 квадратных километров. Об этом заявил бывший сотрудник СБУ и военный эксперт Иван Ступак.

Наступление РФ на Сумы (фото из открытых источников)

Он отметил, что публикуемые DeepState данные об изменениях на линии фронта в Сумской области обновляются с определенной задержкой. По его словам, российские силы сейчас находятся на расстоянии всего 20 километров от Сум — и это, по мнению эксперта, критически опасно.

"Как я вижу, Россия подошла к Сумам на 20 километров. Это критически близко к областному центру. В такой ситуации могут начаться очень серьезные бомбардировки города", — подчеркнул Ступак.

Он предполагает, что Сумы могут оказаться под ударами авиационными бомбами (КАБами), кассетными боеприпасами, артиллерией и дронами. Кроме того, эксперт отмечает угрозу логистической изоляции города.

По его оценке, оккупанты могут попытаться перекрыть ключевые маршруты сообщения Сум с Глуховом, Конотопом и Киевом. Это свидетельствует о возможных попытках наступления россиян с севера и северо-запада с целью создания полуокружения или полной блокады.

Напомним, что "Комментарии" писали об эвакуации из города Сумы. Ситуация на границе Сумщины напряжена, но под контролем Сил обороны и подразделений Вооруженных сил Украины.

"В последнее время в медиа и телеграмм-каналах распространяются эмоциональные заявления разных людей относительно ситуации в области безопасности. Призываю ориентироваться исключительно на официальные источники", — заявил начальник Сумской военной администрации Олег Григоров.

Он заявил, что областные власти находятся в постоянной координации с военным командованием. Все решения принимаются вовремя и ответственно.

