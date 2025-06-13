Россияне могут взять Сумы в полуокружение: какие факторы об этом сигнализируют

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Лиля Воробьева
Российские войска продолжают попытки продвижения на территории Сумской области и сейчас контролируют около 250 квадратных километров. Об этом заявил бывший сотрудник СБУ и военный эксперт Иван Ступак.
Наступление РФ на Сумы (фото из открытых источников)
Он отметил, что публикуемые DeepState данные об изменениях на линии фронта в Сумской области обновляются с определенной задержкой. По его словам, российские силы сейчас находятся на расстоянии всего 20 километров от Сум — и это, по мнению эксперта, критически опасно.
Он предполагает, что Сумы могут оказаться под ударами авиационными бомбами (КАБами), кассетными боеприпасами, артиллерией и дронами. Кроме того, эксперт отмечает угрозу логистической изоляции города.
По его оценке, оккупанты могут попытаться перекрыть ключевые маршруты сообщения Сум с Глуховом, Конотопом и Киевом. Это свидетельствует о возможных попытках наступления россиян с севера и северо-запада с целью создания полуокружения или полной блокады.
Напомним, что "Комментарии" писали об эвакуации из города Сумы. Ситуация на границе Сумщины напряжена, но под контролем Сил обороны и подразделений Вооруженных сил Украины.
Он заявил, что областные власти находятся в постоянной координации с военным командованием. Все решения принимаются вовремя и ответственно.
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