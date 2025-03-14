Россияне могут пойти на новую область: где опасно

13 марта российские военкоры выдвинули теорию о том, что российские войска могут начать организованную наступательную операцию на севере Сумской области в ближайшие недели и месяцы, а также могут атаковать Черниговскую область – согласно заявлениям российского диктатора Владимира Путина 12 марта. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию аналитиков Института изучения войны (ISW).

Иллюстративное фото

"Один российский военкор заявил, что наступление на Сумщину значительно усилит позиции России на будущих мирных переговорах. Путин во время визита на российский командный пункт в Курской области 12 марта попросил начальника Генштаба РФ генерала Валерия Герасимова "подумать в будущем о создании зоны безопасности" вдоль украинско-российской международной границы", — отмечают в ISW .

Ранее Путин и другие кремлевские чиновники оправдывали наступательную операцию России на севере Харьковской области как попытку создать буферную зону для защиты города Белгород от украинских обстрелов. Путин может оценить, что российские силы могут значительно продвинуться на севере Украины после их относительно более быстрого продвижения в Курской области за предыдущую неделю, несмотря на то, что российские силы не смогли добиться значительных успехов на севере Харьковской области за последние десять месяцев.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что враг продолжает пробовать пробираться в Басовку между Журавкой и Новеньким в Сумской области. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию аналитиков проекта DeepState.

Отмечается, что в основном оккупанты применяют для этого пехоту. "Но если сначала они по посадкам лезли пешим ходом, то сейчас они пробуют залетать на квадроциклах", – отмечают в DeepState. На видео можно четко увидеть характер сражений в данном районе, где россияне в быстром темпе группами пехоты пытаются залететь в деревню и закрепиться.