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Россияне могут подойти к Днепропетровщине: украинцев предупредили о действиях врага

Россияне могут пройти Донецкую область и выйти к Днепропетровской, менее защищенной

сегодня, 16:39
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Ткачик Олеся

Украина должна быть готова к вероятности, что российские войска могут достичь административных границ Днепропетровской области, об этом в эфире Радио НВ заявил полковник запаса ВСУ Сергей Грабский.

Россияне могут подойти к Днепропетровщине: украинцев предупредили о действиях врага

Днепропетровская область

В частности, на вопрос, реальна ли угроза выхода российских войск на границы Донецкой и Днепропетровской областей, а также начала боевых действий на Днепропетровщине, эксперт ответил, что такие сценарии нельзя исключать.

"Об этом нужно говорить. Об этом нужно знать. Потому что действительно, в Днепропетровской области не такая плотная застройка, то есть, Днепропетровская область на востоке не столь урбанизирована как Донецкая и там бои будут носить несколько иной характер", — отметил эксперт.

По его словам, открытые пространства области создают условия для активного использования дронов, уже продемонстрировавших свою эффективность. Грабский подчеркнул, что в степях Украины негде спрятаться, поэтому для врага передвижение на открытых территориях связано с высокими рисками. Но любая ситуация имеет и сильные и слабые стороны, которые следует учитывать, добавил эксперт.

По его информации, украинские военные ведут ожесточенные бои, чтобы не допустить прорыва окупантов в Днепропетровскую область. В то же время Грабский подчеркнул, что страна должна быть готова к возможному подходу противника к границам региона.

"Мы должны быть готовы к тому, что противник может подойти к границам Днепропетровской области. Что дальше будет делать? – Увидим. Пока заявление Путина звучало таким образом, что они хотят "освободить" именно территории Донецкой и Луганской областей и не претендуют на другие, якобы. Хотя, на самом деле, мы видим ситуацию в Харьковской области, где продолжаются бои. Поэтому противник будет выполнять свою более стратегическую задачу — то есть перенос войны в другие регионы Украины для захвата всей Украины", — подчеркнул эксперт.

Грабский также отметил, что главной целью войны, развязанной российским диктатором Владимиром Путиным, остается полное покорение Украины.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что военные рассказали нелестную правду о ситуации на фронте.




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Источник: https://nv.ua/
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