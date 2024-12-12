Россияне могут подойти к Днепропетровщине: украинцев предупредили о действиях врага

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Ткачик Олеся
Украина должна быть готова к вероятности, что российские войска могут достичь административных границ Днепропетровской области, об этом в эфире Радио НВ заявил полковник запаса ВСУ Сергей Грабский.
Днепропетровская область
В частности, на вопрос, реальна ли угроза выхода российских войск на границы Донецкой и Днепропетровской областей, а также начала боевых действий на Днепропетровщине, эксперт ответил, что такие сценарии нельзя исключать.
По его словам, открытые пространства области создают условия для активного использования дронов, уже продемонстрировавших свою эффективность. Грабский подчеркнул, что в степях Украины негде спрятаться, поэтому для врага передвижение на открытых территориях связано с высокими рисками. Но любая ситуация имеет и сильные и слабые стороны, которые следует учитывать, добавил эксперт.
По его информации, украинские военные ведут ожесточенные бои, чтобы не допустить прорыва окупантов в Днепропетровскую область. В то же время Грабский подчеркнул, что страна должна быть готова к возможному подходу противника к границам региона.
Грабский также отметил, что главной целью войны, развязанной российским диктатором Владимиром Путиным, остается полное покорение Украины.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что военные рассказали нелестную правду о ситуации на фронте.
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