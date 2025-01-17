Россияне методично «отжимают» Донбасс, захватывая по три села в сутки: причина

Каждый командир на Донецком фронте скажет, что главной проблемой в войсках является некомплект личного состава, отметил бывший Генпрокурор, военный Юрий Луценко.

Бои в Донецкой области

"Пехотные бригады настолько обескровлены, что на нуле оборону удерживают 20-10% бойцов от штатной численности. Дефицит техники, бк, дронов тоже огромен. Но без бойцов в окопах и сп ничего не поможет. Именно поэтому враг отжимает Донбасс. Раньше – по 2-3 км в сутки. Теперь по 2-3 села в сутки", — отметил Луценко.

По его словам, без пополнения и качественно проводимой мобилизации мы не сможем стабилизировать фронт. При этом он привел данные Financial Times, согласно которым, 1.200 тыс. призваны в ВСУ, 2.900 тыс. мужчин находятся на временно оккупированных территориях, 1.300 тыс. нелегально покинули страну, 0.600 тыс. забронированы, 1.500 тыс. признаны инвалидами.

Вместе с тем, 2.800 тыс. стоят на учете, а 0.900 тыс. не учтены.

"Поэтому очевидно, что мобилизация возможна без изменений возраста призыва. Даже 10% из тех, кто на учете и уклонившихся от него — достаточные резерв для стабилизации фронта", — убежден Луценко.

По его словам, президент Владимир Зеленский правильно говорит, что для начала переговоров следует остановить продвижение врага. Впрочем, говорит Луценко, для этого требуются его личные действия.

В первую очередь, говорит Луценко, вывести ТЦК из состава Сухопутных войск. Никакой логики, почему Сухопутка отвечает за пополнение ПВО или ВМФ – нет. Луценко убежден, что это должно делать Минобороны.

Кроме того, по его мнению, следует прекратить бусификацию и перейти к нормальным формам рекрутинга.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , какие задачи враг поставил себе на январь.



