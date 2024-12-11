Россияне меняют штурмовую тактику: что происходит на фронте

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Slava Kot
Главный сержант зенитно-ракетной батареи бригады "Рубеж" Андрей Галка заявил об изменении стандартной тактики россиян во время штурмов на Лимано-Купянском направлении. По его словам, оккупанты начали совершать штурмы большим количеством солдат, чем это было раньше.
Война в Украине. Фото: Генштаб ВСУ
Андрей Галка в эфире "Эспрессо" рассказал о ситуации на фронте на Лимано-Купянском направлении, а также штурмовых действиях оккупантов.
Военный подчеркнул, что во время штурмов российских солдат прикрывает около пяти FPV-дронов. Однако украинские силы отбивают российские штурмы благодаря ротам огневой поддержки, минометными ударами и атаками дронов.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин рассказал, что российская армия усиленно готовится к штурмовым операциям в Запорожской области и пытается пробиться к границе Днепропетровской области.
Также "Комментарии" писали, что в ТЦК объяснили, кого из мобилизованных отправляют в штурмовые подразделения.
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