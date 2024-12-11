Россияне меняют штурмовую тактику: что происходит на фронте

Главный сержант зенитно-ракетной батареи бригады "Рубеж" Андрей Галка заявил об изменении стандартной тактики россиян во время штурмов на Лимано-Купянском направлении. По его словам, оккупанты начали совершать штурмы большим количеством солдат, чем это было раньше.

Война в Украине. Фото: Генштаб ВСУ

Андрей Галка в эфире "Эспрессо" рассказал о ситуации на фронте на Лимано-Купянском направлении, а также штурмовых действиях оккупантов.

"Мы отметили, что их тактика штурмовых действий изменилась. Ранее россияне пытались штурмовать группами по 2-3 военнослужащих, которые пытались как можно ближе подойти к нашим позициям, а дальше сосредотачиваться где-то в окопах или блиндажах. Тех, кого нам не удалось уничтожить, сосредотачивались в этих норах, а затем уже группами по 5-10 человек пытаются атаковать наши позиции напрямую", — говорит Галка.

Военный подчеркнул, что во время штурмов российских солдат прикрывает около пяти FPV-дронов. Однако украинские силы отбивают российские штурмы благодаря ротам огневой поддержки, минометными ударами и атаками дронов.

"Такую тактику мы наблюдаем уже несколько суток. То есть они увеличили свои штурмовые группы до 10 человек каждую. Далее эти 10 оккупантов разделяются на две пятерки и начинают активно продвигаться. Еще стоит добавить, что эти штурмовые группы активно прикрывают FPV-дроны, их, без преувеличения, огромное количество", – рассказал сержант.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин рассказал, что российская армия усиленно готовится к штурмовым операциям в Запорожской области и пытается пробиться к границе Днепропетровской области.

Также "Комментарии" писали, что в ТЦК объяснили, кого из мобилизованных отправляют в штурмовые подразделения.



