Россияне меняют карту Украины: что убирают, а что добавляют

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Недилько Ксения
На российской карте исчезают уничтоженные кварталы оккупированного Мариуполя и появляются новые ЖК под ипотеку. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Мариупольского городского совета.
Карта Украины, разделенная российской пропагандой
В социальных сетях оккупанты радуются обновленным картам разрушенного ими города. Например, на яндекс карте уже исчезли снесенные жилые дома в районе "Стадиона" и многие другие кварталы, уничтоженные россиянами во время массированных обстрелов Мариуполя.
Таким образом, они также стирают следы своих военных преступлений и любое упоминание о них. На карте же появляются новые жилые массивы – как МКР "Невский" и ЖК на Иртысской. Это по словам оккупантов, еще один цифровой шаг "для интеграции Мариуполя" в РФ.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что на оккупированных территориях дети получили карты в школах с обезображенными границами России и Украины. Всю оккупированную территорию, а также областные центры, подконтрольные украинским властям, россияне очертили красной линией и добавили в Россию.
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