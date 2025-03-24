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Россияне меняют карту Украины: что убирают, а что добавляют

Оккупанты меняют карту Украины, скрывая свои преступления

сегодня, 12:48
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Недилько Ксения

На российской карте исчезают уничтоженные кварталы оккупированного Мариуполя и появляются новые ЖК под ипотеку. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Мариупольского городского совета.

Россияне меняют карту Украины: что убирают, а что добавляют

Карта Украины, разделенная российской пропагандой

В социальных сетях оккупанты радуются обновленным картам разрушенного ими города. Например, на яндекс карте уже исчезли снесенные жилые дома в районе "Стадиона" и многие другие кварталы, уничтоженные россиянами во время массированных обстрелов Мариуполя.

Таким образом, они также стирают следы своих военных преступлений и любое упоминание о них. На карте же появляются новые жилые массивы – как МКР "Невский" и ЖК на Иртысской. Это по словам оккупантов, еще один цифровой шаг "для интеграции Мариуполя" в РФ.

"Помимо электронных инструментов "руссификации", используют классический способ – отправляют детей отдыхать в российские регионы-шефы. Там включается машина российской пропаганды, насаждая подросткам преимущества жизни под российским флагом и искривленную историю об "освобождении Донбасса"", – отмечают в горсовете Мариуполя.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что на оккупированных территориях дети получили карты в школах с обезображенными границами России и Украины. Всю оккупированную территорию, а также областные центры, подконтрольные украинским властям, россияне очертили красной линией и добавили в Россию.                                                                                                                                         

Россияне меняют карту Украины: что убирают, а что добавляют - фото 2
Россияне меняют карту Украины: что убирают, а что добавляют - фото 3
Россияне меняют карту Украины: что убирают, а что добавляют - фото 4                                                   



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