На оккупированной территории Донбасса фиксируется возобновление перемещения живой силы из Бердянского направления в сторону севера Донецкой области, в том числе по дороге Мариуполь-Волноваха-Донецк на уровне до 20 грузовиков в течение дня. Откровенная активизация наблюдается со среды. Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

Перебрасывание живой силы оккупантов в Мариуполе. Фото: скриншот из видео Петра Андрющенко

"Локальные перемещения Приазовщины. Подразделения из подготовительных лагерей начали постепенно выводить в район Великой Новоселки и Розовско-Пологовской агломерации. Необычное. В Мариуполе зафиксирована перевозка БК конвоями, замаскированными под гуманитарную колонну. Военные автомобили и грузовики по окрашены в белый цвет в направлении Бердянска. По уточнению последнее место фиксации – объездная дорога Бердянска в направление Приморска. Можно сказать, что относительно стабильная тишина пришла в движение, а среди приоритетной нормы перебрасывания окончательно закрепился Север Донетчины", – отмечает Андрющенко.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Китай запретил Украине покупать дроны Mavic, при этом дав "зеленый свет" для России в этом вопросе. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко отметил, что этот дрон – это "глаза фронта", но в Украине все еще есть альтернатива.

"Об ограничениях по Mavic говорили еще с 2022 года. Этот дрон — глаза фронта, особенно Мавик 3 и 3Т, сам летал на них, как и на миниках, и на "двойках", работал со сбросами позже. Представители китайцев еще тогда следили за продажами в Польше и не только. К счастью, сейчас есть другие. дроны. Но искусственные препятствия от Китая по продаже дронов для всех, кроме россии — это не очень хорошо", – отметил руководитель ЦПД.