31 марта российские войска продолжили наступление на северо-запад Белгородской области, но не совершили ни одного подтвержденного продвижения.

Наступление в Белгородской области

31 марта российские военнослужащие заявили, что у Демидовки и Поповки (к западу от Демидовки) продолжаются бои. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Института изучения войны (ISW).

Подразделения российской 34-й мотострелковой бригады (49-й общевойсковой армии, Южный военный округ), как сообщается, занимаются пиратством у Поповки. Сообщается, что в Белгородской области действуют операторы беспилотников 155 ОМБР РФ.

Эксперт Украинского центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк 31 марта заявил, что российское военное командование перебросило подразделения 6-й ОСА РФ (Ленинградский ПО, 3-й мотострелковой дивизии (20-я ОСА Московского ПО), а также 88-и и 8 бывшая 2-я Луганская), Корпус Армии Народной Республики [АК ЛНР]) в Белгородскую область из Харьковского, Купянского и Северского направлений. Кевлюк добавил, что российские власти также перебросили пограничников ФСБ из Приморского края в Белгородскую область.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что 24 марта российские военные Telegram-каналы сообщили о мероприятии украинских сил в Белгородскую область, а аналитики из Института изучения войны считают, что ВСУ совершают наступление на территории около 17 кв. км. Однако поддерживают ли украинцы новое наступление ВСУ на территорию России.

Согласно результатам опроса компании Active Group, подавляющее большинство украинцев поддерживают наступление ВСУ на Белгородскую область – 56,4%. 26,8% полностью считают такие действия украинской армии правильными, тогда как 29,6% в большей степени согласны с этим. Неправильным наступление на Белгородскую область было названо 21,2% респондентов. 12,8% отметили, что в большей степени такие действия неправильны. Еще 8,4% полностью не поддерживают такой шаг.