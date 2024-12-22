Россияне массово перебрасывают технику: зафиксированы новые отметки, кроме Z и V

Новая отметка на военной технике зафиксирована в Мариуполе, теперь это круг или буква "О". Грузовики двигались на север Донецкой области по направлению Розовско-Пологовской агломерации. Об этом сообщает советник Мариупольского городского головы по данным Мариупольского сопротивления.

Перебрасывание техники оккупантов из РФ. Фото: Петр Андрющенко

"Фиксируем усиление ПВО системами С-300 в западной и северо-западной части Мариупольского района. Россияне пытаются усилить защиту Ростовской области. Системы перемещают днем, не скрывая факт перемещения, что указывает на определенную спешку прикрыть ночью. Снова на неделе активно работает вражеская авиация. Заходит из Приморско-Ахтарска через с. Урзуф в Запорожье. Неожиданные движения через Мариуполь в Ростовскую область. Малые колонны в сопровождении военной полиции. Не менее четырех колонн в неделю по Бердянскому и Пологовскому направлениям. Отслеживаем, пока для выводов недостаточно данных", – отмечает Петр Андрющенко.

В остальном сохраняются приоритеты передвижения в сторону Времиевского и Кураховского отрезков, добавляет он.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что сегодня ночью в российских городах были слышны мощные взрывы. Об этом сообщает советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко, следящий за ситуацией.

"Орловская область. В промежуток между 00:15 и 01:45 атакована нефтебаза "Стальной конь" в пригороде Орла. Россияне пытались сбивать системами ПВО и вертолетами. Бесполезно. После атаки возник пожар.

Ростовская область. Около полуночи в Ростове раздались 4 взрыва, после чего в городе возник "туман с едким запахом". Место возникновения "тумана" устанавливается. Также зафиксирована работа российской ПВО в Таганроге, Милерово и Каменск-Шахтинском", – сообщил Андрющенко.

Оккупационное минобороны РФ сообщило об уничтожении за ночь средствами ПВО 42 украинских беспилотников.