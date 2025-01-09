Россияне массово перебрасывают технику на одном из направлений: чего боятся

Агенты партизанского движения "АТЕШ" отследили перемещение колонны военной техники оккупантов, в состав которой кроме личного состава и орудий входили БК для ПВО, а также большое количество цистерн с топливом.

Перебрасывание техники оккупантов из Крыма. Фото: АТЕШ

"Всю собранную информацию и подробный маршрут мы передали Силам Обороны Украины. А они умеют сделать так, что от этого "добра" ничего не останется", – пишут в АТЕШ.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что новые модификации "замангаленных" танков и противоминных тралов 5 января были отправлены на Бердянский направление и в сторону Волновахи. Об этом сообщает советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко, информированный из-за Мариупольского сопротивления.

По его данным, перебрасывание в Волновахе осуществлялось частично с Новоазовского направления, частично с Мариупольского металлургического комбината им. Ильича общим количеством до 12 единиц.

"Именно на комбинате Ильича сейчас самая большая на юге база по модификации "мангалов". Все это поехало на Покровское направление и сопровождалось предварительной зачисткой по движению колонны. Часть танков и тралов из "Ильича" была переброшена в сторону Бердянска (количество до 4 единиц)" , – отмечает Андрющенко.

Также "Комментарии" писали , что российские псевдоСМИ и пропагандистские Telegram-каналы распространяют видео, что якобы в одном из украинских моргов хранится большое количество черных пакетов с останками украинских военных, погибших в Курской области России. В Центре стратегических коммуникаций и безопасности отмечают, что это фейк.

Правда: растиражированное пропагандой видео никак не касается ни военных ВСУ, ни Украины. По данным фактчекеров "Укринформ", видео опубликовано пользователем в ТикТок по меньшей мере в декабре 2021 года — за два месяца до начала полномасштабного вторжения России в Украину.