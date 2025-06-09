Россияне массово перебрасывают технику и живую силу с юга на Сумщину

Более 10 САУ, системы ПВО и колонны более 40 грузовиков с БК и живой силой зафиксировали на оккупированных территориях, передает руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко. Он отмечает, что это массовая и самая большая переброска военной техники из Крыма и Херсонщины.

Перебрасывание техники оккупантов из Крыма

"В выходные через Мариуполь в сторону Новоазовска, далее в Таганрог россияне перебрасывали большое количество военной техники и личного состава. Зафиксировано по меньшей мере 10 САУ в состоянии "новая" и более 40 грузовиков с живой силой и БК и один комплекс ПВО. Далее их грузят на железную дорогу по нашей информации – опрокидывают в Курскую область. По факту в Сумскую область", – отмечает Андрющенко.

Он добавил, что доминирующая тактическая маркировка – треугольник в треугольнике.

"Это наибольшее перебрасывание за последние полгода в принципе, и первое подобное за весь период войны. Наиболее удивляет поставки САУ в состоянии "новые" по направлению Крыма. Разбираемся". – отметил руководитель Центра.

Также он сообщил, что часть бронетехники, которая была зафиксирована в пятницу, почему-то оказалась в Крыму. Фиксируется на пути из Севастополя в Симферополь.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в прокремлевском агентстве ТАСС заявили, что российские подразделения за минувшую неделю в ходе боев сформировали несколько плацдармов для дальнейшего продвижения в Харьковской и Сумской областях, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"За неделю наши войска сформировали несколько плацдармов в Сумской и Харьковской областях для дальнейшего продвижения и формирования буферной зоны. По всей линии боевого столкновения в зоне ответственности ЛНР идет положительная динамика", — сказал он, проведя анализ данных Минобороны РФ.

Военный эксперт отметил, что ситуация на фронте остается стабильно напряженной, "но инициатива полностью на стороне ВС РФ". "Противник начинает все больше переходить к позиционным боевым действиям, сосредоточив свои основные усилия на удержании оборонных рубежей", — отметил он.