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Россияне массово перебрасывают штурмовиков и технику (ВИДЕО)

Активное стягивание войск свидетельствует о намерении атаковать еще мощнее на одном из направлений

сегодня, 09:05
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Недилько Ксения

Россияне начали активный переброс штурмовых подразделений с баз подготовки в Мариупольско-Бердянской агломерации на линию фронта. Об этом сообщает советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко со ссылкой на видео участников сопротивления.

Россияне массово перебрасывают штурмовиков и технику (ВИДЕО)

Перебрасывание техники оккупантов в Мариуполе. Фото: Петр Андрющенко

Он отмечает, что основное направление, куда стягивают штурмовиков и военную технику, – это Кураховский отрезок.

Напомним, портал "Комментарии" писал, как в Харьковской области строят фортификационные сооружения и ведут подготовку круговой обороны городов Изюм и Балаклея. Об этом рассказал в эфире телемарафона глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Это, скажем так, плановые меры, которые предпринимаются для того, чтобы учитывать действительно линию фронта, возможно, ее изменение в направлении движения врага и, в принципе, его приоритеты на линии фронта. Поэтому, конечно, на очереди это построение фортификационных сооружений , это круговая оборона города Балаклея и города Изюма", – объяснил он.

Синегубов не раскрыл деталей по поводу того, на каком этапе сейчас эти работы. Впрочем, говорит он, администрация выполняет возложенные на нее задачи.

"Однако там, конечно, часть работ выполняют сами военные. Я скажу только так, что там работы идут по плану и полностью контролируются нашими военными", — констатировал Олег Синегубов.

Также "Комментарии" писали, что российские военные все чаще выбирают саботаж как способ выживания. Многие из них сознательно ломают двигатели лодок, следуя инструкциям, опубликованным движением "АТЕШ". В результате лодки часто возвращаются на ремонт, срывающий планы российской военной команды по использованию этих плавсредств для форсирования Днепра.



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