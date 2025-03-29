Россияне массово перебрасывают ПВО и РЭБ из Крыма в другую область

В Херсонский регион активно доставляют комплексы радиоэлектронной борьбы и ПВО из временно оккупированного Крыма.

Оккупант. Иллюстративное фото

Агенты партизанского движения "АТЕШ" сообщают о росте паники среди российских военных на Херсонском направлении. После серьезных потерь в районе линии боевого столкновения командование принимает срочные меры по усилению обороны — в частности, за счет опрокидывания техники из Крыма.

"По данным наших источников, в регион активно доставляются комплексы радиоэлектронной борьбы, включая систему "Поле-21", предназначенную для подавления связи и противодействия украинским БПЛА, артиллерии и авиации. Также фиксируется рост количества средств ПВО, особенно вблизи стратегических направлений", – отмечают активисты движения.

Сообщается, что эта спешка вызвана не только потерями техники, но и высокой смертностью среди российских солдат. Существенную роль в этом играют точные координаты, которые украинские силы приобретают от партизан и местных жителей.

"Благодаря их смелости удается наносить точные удары по вражеским складам, технике и пунктам управления. Призываем всех жителей временно оккупированных территорий Херсонской области сопротивляться. Каждое сообщение – это вклад в общую победу", – отмечают "АТЕШ".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в ходе переговоров в Саудовской Аравии российская сторона пытается всячески демонстрировать, что она имеет более успешное положение и диктует свои правила. Именно поэтому о компромиссе речь практически не идет. Посланники Путина требуют полного вывода украинских защитников из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.