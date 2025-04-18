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Россияне массово отказываются продлевать контракты в ВС РФ

Россияне отказываются воевать на одном из направлений

сегодня, 15:36
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Недилько Ксения

Российские военнослужащие в 80-й омсбр в Херсонской области массово отказываются от продления контрактов на службу в ВС РФ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию партизанского движения "АТЕШ".

Россияне массово отказываются продлевать контракты в ВС РФ

Россияне не хотят воевать на Херсонском направлении

Агенты "АТЕШ" сообщают о резком росте отказов от продления контрактов среди военнослужащих 80-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ. Практически никто не желает оставаться в зоне боевых действий.

"Люди истощены, запуганы и полностью отчаялись. Постоянные потери и полное безразличие со стороны командования сделали службу невыносимой даже для самых лояльных.

В связи с ситуацией в бригаде сформирована специальная комиссия, которая должна расследовать причины массовых отказов и подготовить материалы для наказания командования части", – пишут в АТЕШ.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что два крупных города – Харьков и центр нынешней территории Донецкой области Краматорск – категорически не готовы к обороне и наступательным действиям со стороны врага. Об этом сообщил военный сил обороны Украины Станислав Бунятов.

Военный отметил, что в Краматорске продолжают выкладывать улицы брусчаткой, проводить уборку и обрезку веточек, когда до фронта остается 25 километров. "На полях ни одного окопа, ни одного клубка ягозы. Открою секрет: если посреди поля у*бать противотанковый ров, забросить в него ягозу, и по всему полю с интервалом 5-10 м тоже растянуть ягозу, то ни один пехотинец, танк, мотоцикл и тому подобная шляпа не пройдет, линия будет надежнее реки Днепр, даже пехоту не надо будет сажать, пилоты с бродячими псами справятся", – отмечает Бунятов. Такая же ситуация происходит и в Харькове, отметил он.



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