Россияне массово бегут из элитных подразделений: шокирующие цифры

С февраля 2022 г. в подразделениях воздушно-десантных войск (ВДВ) России зафиксировано 6445 случаев дезертирства и самовольного покидания частей (СЗЧ). Из этого количества 3713 человек уже задержаны и наказаны, в то время как 2732 военнослужащих до сих пор находятся в розыске, сообщает проект "Хочу жить", действующий при поддержке Министерства обороны Украины и Главного управления разведки.

Оккупанты

При этом в проекте отмечают, что эта информация не является окончательной, поскольку она содержит данные только об официально объявленных в розыск российских военных. Кроме того, добавляют аналитики проекта, также не все случаи можно рассматривать как дезертирство, ведь часть военных могла быть убита своими командирами или другими военными.

В проекте Хочу жить подчеркивают, что по состоянию на 2016 год численность всех подразделений ВДВ России составляла около 45 тысяч человек. Даже с возможным ростом числа военных в последующие годы такие показатели дезертирства считаются впечатляющими, особенно для элитных подразделений.

Интересно, что в списках фигурируют также военнослужащие из небоевых подразделений.

Аналитики проекта определили абсолютных лидеров по количеству случаев дезертирства и СЗЧ. В частности, чаще всего бегут из 7-й "краснознаменной" дивизии. Там зафиксировано не менее 1369 случаев дезертирства или ликвидаций. Из них 949 человек задержаны, однако их дальнейшая судьба неизвестна.

Далее следует 76-я десантно-штурмовая дивизия ("краснознаменная"). Это подразделение, известное участием в оккупации Крыма 2014 года и резней в Буче 2022-го, потеряло из-за дезертирства или СЗЧ 1259 военных. Из них 530 человек до сих пор разыскиваются.

И замыкает тройку лидеров по количеству СЗЧ 104 дивизия. По информации проекта, с момента полномасштабного вторжения 1084 военных этого подразделения дезертировали или оставили части. Из них 463 находятся в розыске.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Украину из СЗЧ вернулось 40% военных.



