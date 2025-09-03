Утром россияне обстреляли город Константиновка Донецкой области из ствольной артиллерии – погибли 8 человек от 44 до 74 лет, ранения получили шестеро. Повреждены 2 многоэтажки, частный дом, магазин, торговый центр и 5 торговых павильонов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию начальника Донецкой ОВА Вадима Филашкина.

Россияне массированно обстреляли город в Донецкой области: много погибших и раненых

Кроме того, враг дважды бил FPV-дронами по гражданским автомобилям — в результате этих атак погибла 36-летняя женщина, еще 1 человек ранен.

"Покушения на жизнь гражданских – это не единичные случаи, а осознанный и целенаправленный метод действия российско-террористических группировок. Для них убийства мирных украинцев – это развлечение! Не помогайте им играть в эту смертельную игру! Берегите себя и своих близких! Эвакуируйте своевременно!" – подчеркивает руководитель области.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что после последних обстрелов России по Украине специалисты по радиотехнологиям, изучающие новейшую технику россиян, заметили "шахеды", оснащенные камерами, и более усовершенствованнее, чем "герберы". Фото новых ударных дронов показал военный специалист по системам РЭБ и связи, глава "Центра радиотехнологий" Сергей "Флэш" Бескрестнов.

"Полетели Шахеды с камерами и радиоуправлением серии Ь. Свежая находка только что. Как видите, антенны стоят на краях крыльев. Модемы и камеры, к сожалению (в отличие от Гербер, найти не удается). Они разбиваются и горят. Кто не в курсе, это новая версия Шахеда, который может и может движении", — подчеркнул "Флэш".