Россияне максимально снаряжали стратегические самолеты: когда возможен повторный обстрел

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Кречмаровская Наталия
В ночь на 6 июня Россия устроила массированный комбинированный обстрел. И, по данным мониторингового ресурса Tracking, самолеты стратегической авиации во время воздушной атаки были максимально снаряжены.
Ту-95. Фото из открытых источников
Каждый борт Ту-95МС имел 6 крылатых ракет Х-101 на внешних подвесках.
По данным мониторингового паблика, все 6 Ту-95МС после отбоя угрозы БПЛА в Энгельсе все же совершили посадку на авиабазу "Энгельс-2" в Саратовской области.
Отмечается, что с момента последней ракетной атаки 26 мая на "Энгельс-2" было совершено 14 рейсов Ил-76.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что народный депутат Украины, секретарь комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко 5 июня предупредил о возможной воздушной атаке на ближайшую ночь.
"Считаю, что враг хочет что-то такое сделать, чтобы показать это миру. То, что у меня вызывало беспокойство, — коммуникация Трампа с Путиным, когда Путин в разговоре с Трампом сказал, что должен дать ответ", — отметил Роман Костенко.
В целом из информации о разговоре Трампа и Путина создается впечатление, что российский диктатор не будет наказан за этот ответ. Это также вызывает беспокойство.
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