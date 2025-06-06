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Россияне максимально снаряжали стратегические самолеты: когда возможен повторный обстрел

Российские стратегические самолеты, вероятно, уже снаряжают крылатыми ракетами для нового обстрела

сегодня, 16:15
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Кречмаровская Наталия

В ночь на 6 июня Россия устроила массированный комбинированный обстрел. И, по данным мониторингового ресурса Tracking, самолеты стратегической авиации во время воздушной атаки были максимально снаряжены.

Россияне максимально снаряжали стратегические самолеты: когда возможен повторный обстрел

Ту-95. Фото из открытых источников

Каждый борт Ту-95МС имел 6 крылатых ракет Х-101 на внешних подвесках.

По данным мониторингового паблика, все 6 Ту-95МС после отбоя угрозы БПЛА в Энгельсе все же совершили посадку на авиабазу "Энгельс-2" в Саратовской области.

"Пуски крылатых ракет Х-101 осуществляли два борта Ту-95МС с авиабазы "Оленья". Снаряжение бортов крылатыми ракетами Х-101 происходило еще 1 июня. И 4 борта Ту-95МС с авиабазы "Энгельс-2". Эти самолеты прилетели вечером 5 июня, как дополнительные.

Отмечается, что с момента последней ракетной атаки 26 мая на "Энгельс-2" было совершено 14 рейсов Ил-76.

"Сохраняется угроза повторной атаки в ближайшее время", – предупреждает мониторинговый ресурс.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что народный депутат Украины, секретарь комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко 5 июня предупредил о возможной воздушной атаке на ближайшую ночь.

"Считаю, что враг хочет что-то такое сделать, чтобы показать это миру. То, что у меня вызывало беспокойство, — коммуникация Трампа с Путиным, когда Путин в разговоре с Трампом сказал, что должен дать ответ", — отметил Роман Костенко.

В целом из информации о разговоре Трампа и Путина создается впечатление, что российский диктатор не будет наказан за этот ответ. Это также вызывает беспокойство.




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Источник: https://t.me/the_first_online/15692
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