Россияне ловят украинских военных на северных корейцев: о чем речь

Российские военные применяли северокорейских солдат в качестве приманки для украинских беспилотников, сообщил в эфире Freedom военный аналитик Алексей Гетьман.

Войска КНДР

По его словам, северокорейские военные имели хорошую физическую подготовку, однако их тактические навыки соответствовали устаревшим боевым уставам.

Эксперт напомнил, что северные корейцы, например, атакуют шеренгой, так ведь их научили.

"Это была не случайность, это было именно то, чему они учились. Потому что было два показателя, которые, знаете, сразу ответят на все вопросы. Первый показатель – это то, что линию они держали ровно, а это не так просто в поле при наступлении держать ровно линию. Здесь на параде у людей не всегда выходит, а здесь в поле держали ровно линию и расстояние между военнослужащими было 10 шагов. То есть то, что прописано в старых боевых уставах – 7-8 метров. И они как раз эту линию, эту шеренгу держали четко. То есть, это означает, что они были обучены такой тактике, не просто ее выбрали”, — сказал Гетьман.

В то же время, он отметил, что подобный стиль ведения боя в современных условиях фактически не оставляет шансов на выживание.

Впрочем, по его словам, россияне поощряли это. В объединенных подразделениях, например, три роты были русскими, а одна – северокорейской.

"Командовал батальоном, естественно, русский. И когда он давал боевое распоряжение на штурмовые действия, на штурм, то русские роты шли правильно, современно, группами атаковали, а северокорейцы — идите по той умеющей тактике, то есть идите на убой. Почему это было выгодно русскому комбату? Потому что дроны отвращались на северокорейцев, и они таким образом находили, где находятся в режиме реального времени наши огневые позиции, чтобы как-то противодействовать. То есть просто как на рыбалке – на живца. То есть это даже не "мясные штурмы", это просто на убой, расходники. Именно поэтому в первую очередь северокорейцы несли большие потери”, — сказал военный аналитик.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , когда на фронт прибудет свежая партия северных корейцев.



