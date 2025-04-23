Россияне кардинально сменили приоритеты на фронте и пошли в массированные штурмы

Российское военное командование переориентирует свои силы на захват Запорожья — областного центра, расположенного всего в 30 километрах от линии фронта, сообщил бывший руководитель Службы внешней разведки Украины генерал армии Николай Маломуж.

Война в Украине

По его словам, оккупанты приостановили активность на Покровском направлении и перенесли основной вектор наступления на Запорожский. При этом он подчеркнул, что ранее этот участок фронта не был приоритетным, однако теперь россияне получили приказ прорываться к новым рубежам в Запорожской области и приближаться к самому городу.

Генерал считает, что Запорожское направление станет одним из ключевых в весенне-летней наступательной кампании РФ. К приоритетным относятся также Донецкая и Харьковская области, а также Курская область России.

"Ситуация на Запорожском направлении сейчас выглядит следующим образом: сотни российских солдат двигаются однократно в разных секторах и по линиям фронта. Допускаю, что это делается с целью, чтобы наши Вооруженные силы не смогли остановить такие массированные штурмы. Это еще подкрепляется ударами авиабомб и беспилотников, движением техники", — рассказал Маломуж.

Подобную тактику враг уже испытывал в Покровском направлении в Донецкой области. Там украинские защитники уничтожили до сотни мобильных средств противника и нанесли значительные потери — до 400 окупантов были убиты или ранены.

Маломуж убежден, что в ближайшее время следует ожидать усиления вражеских атак по Запорожью, поскольку РФ продолжит переориентировать свои силы именно на это направление.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что за время так называемого "Пасхального перемирия" российская армия смогла перегруппироваться и опрокинуть подкрепление. Наблюдается опрокидывание техники и живой силы на Запорожское направление из временно оккупированного Крыма.



