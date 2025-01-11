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Россияне кардинально изменили тактику боев в Курской области: как «выбивают» ВСУ

Россияне перешли к более агрессивной тактике боев на Курщине, при этом ВСУ очень не хватает боеприпасов

сегодня, 21:50
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Ткачик Олеся

Российские оккупанты в Курской области вернулись к своей классической тактике массированных "мясных" штурмов, сообщил командир одного из батальонов 80-й Галицкой бригады Егор Ноздряков.

Россияне кардинально изменили тактику боев в Курской области: как «выбивают» ВСУ

Бои в Курской области

"Тактика у них именно сейчас изменилась. Если раньше это были малые группы, они их затягивали "двойками", накапливали, а затем начинали какие-то штурмовые действия, то сейчас они просто рушат ордой, как во времена Второй мировой, по полю "мясом" "по 20-30 человек", — говорит военный.

При этом он сообщил, что такая тактика оккупантов дает успехи, поэтому Силам обороны приходится адаптироваться к ней.

"Поэтому именно сейчас мы делаем акцент на пехоте и увеличении пулеметных засад, наращивание позиций, количества личного состава. Определяющими еще артиллерийские системы и кассетные боеприпасы. Это очень эффективное средство, которое нам очень нужно, но оно очень лимитировано", — отметил военный.

Вместе с тем, как сообщил военный с позывным "Алексом", россияне в Курской области также начинают активно использовать тяжелые бомберы типа Vampire. В настоящее время Силы обороны являются бесспорными лидерами по использованию таких бортов.

Также Алекс рассказал о том, как воюют северные корейцы на Курщине. По его словам, они дерутся отчаяннее, чем россияне.

"Они гораздо больше зомбированы, чем кацапы, даже в тысячах километров от своего диктатора, они боятся, что он увидит их грехи. Даже в плен удалось взять их всего через месяц, хотя бросают их на штурмы в мясной манере", — подчеркнул военный.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Силам обороны удалось взять в плен двух северных корейцев. Как отметили в МИД Украины, они подтверждают, что против Украины на стороне РФ воюют регулярные войска КНДР.




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Источник: https://t.me/officer_alex33/4672
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