Россияне кардинально изменили тактику боев в Курской области: как «выбивают» ВСУ

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Ткачик Олеся
Российские оккупанты в Курской области вернулись к своей классической тактике массированных "мясных" штурмов, сообщил командир одного из батальонов 80-й Галицкой бригады Егор Ноздряков.
Бои в Курской области
При этом он сообщил, что такая тактика оккупантов дает успехи, поэтому Силам обороны приходится адаптироваться к ней.
Вместе с тем, как сообщил военный с позывным "Алексом", россияне в Курской области также начинают активно использовать тяжелые бомберы типа Vampire. В настоящее время Силы обороны являются бесспорными лидерами по использованию таких бортов.
Также Алекс рассказал о том, как воюют северные корейцы на Курщине. По его словам, они дерутся отчаяннее, чем россияне.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Силам обороны удалось взять в плен двух северных корейцев. Как отметили в МИД Украины, они подтверждают, что против Украины на стороне РФ воюют регулярные войска КНДР.
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