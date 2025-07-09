Украинцы научились штурмовать территории без пехоты и потерь! Впервые в истории оккупанты сдались в плен роботам, а бойцы Третьей штурмовой бригады заняли ранее оккупированные позиции в Харьковской области. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на видео бригады.

Россияне капитулировали перед роботами в Харьковской области (ВИДЕО)

Третья штурмовая провела беспрецедентную операцию — бойцы атаковали вражеские позиции на Харьковщине, зачистили их и взяли оккупантов в плен исключительно с помощью дронов и наземных роботизированных комплексов.

"Вражеские фортификации атаковали FPV и НРК-камикадзе. К разрушенному блиндажу уже приближался следующий робот, когда противник во избежание подрыва объявил о капитуляции. Уцелевших оккупантов "пташками" вывели к нашим рубежам, и согласно регламенту — взяли в плен. Позиции, дважды не поддававшиеся смежным подразделениям, благодаря четко спланированным атакующим действиям отбили роботы. Зачищенные укрепления и лесополоса заняты силами 3 ОШБр", – отмечают в "тройке".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что командир третьего армейского корпуса Андрей Билецкий рассказал, как технологии влияют войну и приведут ли они в конце концов к исчезновению классической войны со штурмами, посадками и окопами.

По его мнению, окопная война с нами надолго. Но уже сейчас 80-90% ее результата зависит от технологий — это об эффективности применения армий, потерях противника и контроле над территориями.

Он рассказал, что у "Тройки" есть собственные R&D-команды, которые создают FPV-дроны, гексакоптеры, системы ПВО. Благодаря этому бригада одна из немногих, кто реально сбивает "шахеды". Вне конкуренции бригада в создании наземных роботов. Они уже каждый день возят на позиции десятки тонн груза без участия людей.