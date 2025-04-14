Россияне – изверги, но не идиоты: какая на самом деле была цель удара по Сумам

Второй день подряд в сети активно обсуждается трагический удар агрессора по Сумам. Конечно, Украина за более чем три года полномасштабной войны уже имеет множество таких уларов, которые стали болезненными шрамами на ее карте. Однако этот удар был не такой, как все предыдущие, он был с конкретным расчетом. Такое мнение высказал украинский предприниматель, общественный деятель и политический аналитик Валерий Пекарь.

Удар по Сумах. Фото из открытых источников

Эксперт считает, что россияне били по Сумам с целью сломать этот город, но Сумы очевидно сломать нельзя. Значит, избивали не только по Сумам. Надо посмотреть поглубже.

"Бить имеет смысл по тому, что можно сломать. Они ведь не идиоты. Нелюди, но не дураки. Били по отношениям между военными и гражданскими, чтобы сделать виновными военных. Чтобы гражданские ужасались военным, особенно когда несколько вместе. Чтобы появились требования убрать военных из городов, что невозможно сделать ни во время войны, ни после войны. Чтобы возник разрыв. И потом методично туда вбивать клин. Методички написаны давно", – отметил Валерий Пекарь.

Читайте на портале "Комментарии" — в воскресенье уже было достаточно сказано об ужасной трагедии в Сумах. Однако одним из ключевых выводов прилета вражеских "Искандеров" является то, что награждение военных одной из бригад, организованное руководством области, все же было. Частно об этом достаточно многие знали уже утром. Об этом у себя в соцсети пишет политический обозреватель Алексей Паныч.

Издание "Комментарии" также сообщало – в результате российского ракетного удара по центру Сум утром 13 апреля погибли 34 человека, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Сумы. По состоянию на данный момент известно о 34 убитых человека. Мои соболезнования всем родным и близким. Это были две российские баллистические ракеты. Первая попала в здание — одно из зданий университета. Вторая разорвалась фактически над улицей. 117 человек были ранены, в том числе дети и, в частности, девочка двадцать лет".



