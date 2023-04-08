Россияне изготавливают новый вид авиабомб, мощность которых будет втрое больше

Россияне заняты тем, что пытаются найти средства, чтобы обойти украинскую ПВО и при этом нанести максимальный вред Украине. Именно поэтому противник сейчас занят изготовлением полуторатонных бомб – это уже втрое большая мощность. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

Бомбы. Фото из открытых источников

"Еще раз подчеркиваю, что нужны средства, которые могут противостоять — это системы Patriot, Samp-t из наземных. А лучше всего — это современные самолеты F-16 или другие поколения "4+", способные противостоять российской авиации на дальних подступах", — рассказал Юрий Игнат.

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По его словам, враг применяет эти бомбы дистанционно, атакует управляемыми бомбами по всей лини фронта – от Черниговской области и до юга. Пока что безнаказанно. Нужно понимать, что такие бомбы наносят удары с дистанции 50 плюс километров и за линией боевого столкновения или государственной границы. Поэтому их пока нечем доставать, именно самолеты, которые их запускают.

Юрий Игнат отметил, что враг опубликовал информацию, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проверял один из оборонных заводов и говорил о линейке производства на 2023 год с планами изготовления 1500-тонных бомб, которые оснастят крыльями и GPS-навигацией.

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