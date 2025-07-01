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Россияне испытывают страшные пытки в украинском плену: что произошло на самом деле

Обвинения в пытках базируются только на словах обмененных россиян, без доказательств

1 июля 2025, 14:40 comments1262
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Клименко Елена

На фоне очередных обменов военнопленными Россия активизировала информационную атаку, распространяя ложные утверждения о якобы "массовых пытках россиян в тюрьмах Украины", сообщает Центр противодействия дезинформации (ЦПИ).

Россияне испытывают страшные пытки в украинском плену: что произошло на самом деле

Фото: из открытых источников

В частности, представитель МИД страны-агрессора Родион Мельник утверждает, что украинская сторона содержит российских пленных в секретных тюрьмах и применяет пытки, включая "электрические стулья", ампутации и избиения собак. Эти заявления типичный пропагандистский набор образов, но никаких доказательств они не содержат.

ЦПИ подчеркивает: эти обвинения базируются исключительно на словах обмененных россиян, чье физическое состояние вызывает сомнения в правдивости их показаний. В Центре отмечают, что цель таких фейков – отвлечь внимание от военных преступлений РФ и создать информационный занавес.

ООН фиксирует реальные случаи пыток и казней украинских военнопленных: избиения, удары током, сексуальное насилие и унижение в российских тюрьмах. Украина активно сотрудничает с международными организациями, в то время как Россия блокирует доступ наблюдателей и скрывает информацию о состоянии своих заключенных.

На прошлой неделе Парламентская Ассамблея Совета Европы призвала международное сообщество содействовать быстрому обмену и освобождению всех военнопленных.

Как уже писали "Комментарии", Покровск становится определяющим в российских планах на Донбассе, несмотря на то, что объектом главного удара может быть другой населенный пункт. Об этом заявил руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI", капитан 1-го ранга запаса Павел Лакийчук в эфире "Киев24".



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