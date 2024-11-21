Россияне испытали ракету «Рубеж» перед использованием ее с ядерным зарядом: детали

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Ткачик Олеся
Межконтинентальная баллистическая ракета "Рубеж" была создана для оснащения ядерным боезарядом, а ее использование в обычном снаряжении экономически необоснованным, заявил в эфире "Эспрессо" военный эксперт, директор по развитию компании Defense Express Валерий Рябых.
Ракета Рубеж
По словам Рябиха, подобную эффективность можно добиться значительно более дешевыми средствами поражения.
Эксперт убежден, что Россия протестовала работу ракеты "Рубеж".
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что на Западе не реагируют на применение ракеты "Рубеж", потому что не могут подтвердить, что она является межконтинентальной. К примеру, спецслужбы Великобритании активно изучают сообщения о возможном запуске МБР по Днепру. Об этом рассказал спикер британского премьера Кира Стармера, которого цитирует The Guardian.
Франция пока не подтверждает информацию об использовании Россией межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) во время ракетной атаки на Украину 21 ноября. Если это подтвердится, это может свидетельствовать о новом уровне эскалации со стороны Кремля. Об этом заявил спикер МИД Франции Кристоф Лемуан.
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