Россияне испытали ракету «Рубеж» перед использованием ее с ядерным зарядом: детали

Межконтинентальная баллистическая ракета "Рубеж" была создана для оснащения ядерным боезарядом, а ее использование в обычном снаряжении экономически необоснованным, заявил в эфире "Эспрессо" военный эксперт, директор по развитию компании Defense Express Валерий Рябых.

Ракета Рубеж

"Она может нести общую массу боевой части до 1200 кг. Использовать ее в обычном снаряжении просто нет ни малейшего смысла, потому что ценник этой ракеты начинается по меньшей мере с $50 млн, а эффект от взрыва в 1,5 кг тротилового эквивалента не будет столь разрушительным", — прокомментировал Валерий Рябых.

По словам Рябиха, подобную эффективность можно добиться значительно более дешевыми средствами поражения.

Эксперт убежден, что Россия протестовала работу ракеты "Рубеж".

"Нужно понимать, что такую ракету разрабатывали и испытывали с тротиловым эквивалентом только для того, чтобы потом установить туда ядерный боезаряд. Потому что в другом виде применения этой ракеты необоснованно ничем", — подчеркнул Рябых.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что на Западе не реагируют на применение ракеты "Рубеж", потому что не могут подтвердить, что она является межконтинентальной. К примеру, спецслужбы Великобритании активно изучают сообщения о возможном запуске МБР по Днепру. Об этом рассказал спикер британского премьера Кира Стармера, которого цитирует The Guardian.

Франция пока не подтверждает информацию об использовании Россией межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) во время ракетной атаки на Украину 21 ноября. Если это подтвердится, это может свидетельствовать о новом уровне эскалации со стороны Кремля. Об этом заявил спикер МИД Франции Кристоф Лемуан.





