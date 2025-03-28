Россияне имеют тактический успех на Запорожье и могут «прыгнуть» на Днепр

Россияне хотят продвинуться к трассе Каменское-Орихов на участке Степное-Щербаки, а также захватить опорные пункты Вооруженных Сил Украины в районе сел Степное и Щербаки, отмечает военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

Бои на Запорожье

По его словам, оккупантам удалось продвинуться по этим направлениям на глубину до 2 км (в сторону дороги и села Щербаки) и до 1,5 км (в направлении села Степное).

Машовец предположил, что враг пытается зацепиться за южные окраины села Малые Щербаки и вступить в бои за остатки хутора Лобково, юго-западнее села Степное, предварительно заняв село Пятихатки, расположенное к югу.

"Очевидно, что командованию противника удалось сконцентрировать превосходящие силы и средства на этом участке, используя тактику действий малыми пехотными группами, при интенсивной огневой поддержке достичь определенных результатов на тактическом уровне", — отметил эксперт.

По его словам, россияне пытаются восстановить положение, которое существовало до лета-осени 2023 года до начала украинского наступления на этом направлении и одновременно облегчить себе задачу, а также усложнить его для ВСУ, перерезав ближайшую рокаду в их тактическом тылу.

Машовец говорит, что на данный момент враг близок к выполнению этой "минимальной" программы — по сути, дорога уже перерезана. Кроме того, не сегодня, так завтра враг также "зацепится" за Степное и Щербаки.

Впрочем, эксперт считает, что развить это наступление россияне по состоянию на данный момент не смогут, потому что для этого в бой нужно ввести дополнительные силы и средства на этом или соседнем направлении.

"Еще одна особенность состоит в том, что все эти атаки "локального масштаба" на Запорожском направлении могут иметь "вспомогательную" или, проще говоря, "отвлекающую" роль. В этой связи однозначно стоит рассмотреть возможность попытки противника снова "прыгнуть за Днепр" или возобновить активные действия на Ореховском направлении. Ведь эти действия явно не тянут на больший стратегический масштаб "отвлечения внимания", — сообщил Машовец.

То есть, по его словам, наступательные действия в Запорожском направлении на данный момент имеют очень ограниченный тактический масштаб и именно на этом уровне они имеют какое-то значение.

Машовец говорит, что о какой-то большей угрозе со стороны врага на этом направлении говорить пока рано. Другое дело, если одновременно враг "оживится" на Приднепровском направлении или на соседнем Ореховском, будет ли пытаться резко и значительно увеличить размах и интенсивность своих штурмовых действий в Запорожье.

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