Россияне имеют тактический успех на Запорожье и могут «прыгнуть» на Днепр

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Ткачик Олеся
Россияне хотят продвинуться к трассе Каменское-Орихов на участке Степное-Щербаки, а также захватить опорные пункты Вооруженных Сил Украины в районе сел Степное и Щербаки, отмечает военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.
Бои на Запорожье
По его словам, оккупантам удалось продвинуться по этим направлениям на глубину до 2 км (в сторону дороги и села Щербаки) и до 1,5 км (в направлении села Степное).
Машовец предположил, что враг пытается зацепиться за южные окраины села Малые Щербаки и вступить в бои за остатки хутора Лобково, юго-западнее села Степное, предварительно заняв село Пятихатки, расположенное к югу.
"Очевидно, что командованию противника удалось сконцентрировать превосходящие силы и средства на этом участке, используя тактику действий малыми пехотными группами, при интенсивной огневой поддержке достичь определенных результатов на тактическом уровне", — отметил эксперт.
По его словам, россияне пытаются восстановить положение, которое существовало до лета-осени 2023 года до начала украинского наступления на этом направлении и одновременно облегчить себе задачу, а также усложнить его для ВСУ, перерезав ближайшую рокаду в их тактическом тылу.
Машовец говорит, что на данный момент враг близок к выполнению этой "минимальной" программы — по сути, дорога уже перерезана. Кроме того, не сегодня, так завтра враг также "зацепится" за Степное и Щербаки.
Впрочем, эксперт считает, что развить это наступление россияне по состоянию на данный момент не смогут, потому что для этого в бой нужно ввести дополнительные силы и средства на этом или соседнем направлении.
То есть, по его словам, наступательные действия в Запорожском направлении на данный момент имеют очень ограниченный тактический масштаб и именно на этом уровне они имеют какое-то значение.
Машовец говорит, что о какой-то большей угрозе со стороны врага на этом направлении говорить пока рано. Другое дело, если одновременно враг "оживится" на Приднепровском направлении или на соседнем Ореховском, будет ли пытаться резко и значительно увеличить размах и интенсивность своих штурмовых действий в Запорожье.
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