Враг продвинулся возле Славянки, Петропавловки, Соленого и Волкового. Об этом сообщают аналитики проекта DeepState в пояснительной записке к обновленной карте боевых действий.

Карта боевых действий DeepState, скриншот

В свою очередь, в оккупационном Министерстве обороны РФ сообщают о продвижении и поражении по украинским военным в районах населенных пунктов Двуречная, Западное, Ковшаровка Харьковской области, Ивановка, Торское Донецкой области.

"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированием трех механизированных, мотопехотной и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Часов Яр, Дальнее, Курахово и Янтарное.

Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и штурмовой бригады национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Дзержинск (Торецк – ред.) и Песчаное", – пишут оккупанты.

Напомним, портал "Комментарии" писал, как российские войска недавно продвинулись к украинскому выступлению в Курской области на фоне продолжающихся боев в этом районе 30 декабря. Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW).

Геолокационные кадры, опубликованные 30 декабря, показывают, что российские войска недавно продвинулись в северо-восточную Махновку (юго-восточнее Суджи) и захватили Черкасскую Конопельку (юго-восточнее Суджи), хотя вероятно не в последний день.

Российские военкоры утверждали, что российские войска, включая подразделения 11-й воздушно-десантной (ВДВ) бригады РФ, захватили Агроном (восточнее Суджи), но ISW не нашло визуальных доказательств этого заявления. Российские источники утверждали, что украинские войска атаковали неопределенные районы Курской области. Сообщается, что силы чеченского спецназа имени Ахмата действуют вблизи Суджи, а подразделения российской 83 бригады ВДВ действуют в Кореневском районе. 30 декабря оперативный штаб Курской области заявил, что российская ПВО сбила три украинских ракеты над Курской областью.