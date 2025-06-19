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Россияне имеют продвижение на Харьковщине: что удалось захватить врагу

Российские войска недавно продвинулись на севере Харьковской области

сегодня, 08:18
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Недилько Ксения

Российские оккупанты не оставляют намерений оккупировать Харьковскую область, продвигаясь вдоль границы, а также на Купянском и Боровском направлениях. Там Силы обороны Украины дают им достойный отпор, однако бои иногда завершаются успехом для врага. Так, о продвижении оккупантов на севере Харьковщины сообщается в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

Россияне имеют продвижение на Харьковщине: что удалось захватить врагу

Иллюстративное фото

"Геолокационные видеозаписи, опубликованные 18 июня, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись в пределах Волчанского агрегатного завода на севере Волчанска (к северо-востоку от Харькова).

17 и 18 июня российские войска атаковали севернее Харькова близ Липцев и северо-восточнее Харькова близ Волчанска. Российский военкор утверждал, что украинские войска контратаковали к северо-востоку от Харькова вблизи Волчанских хуторов и Волчанска", – говорится в отчете ISW.

Другой российский военкор утверждал, что оккупанты уничтожили украинские переправы на северный берег реки Волчья в Волчанске.

18 июня российские войска продолжали ограниченные наступательные операции на Купянском направлении, но подтвержденного прогресса не добились.

Россияне имеют продвижение на Харьковщине: что удалось захватить врагу - фото 2

Напомним, что министерство обороны России 18 июня заявило , что российские войска захватили Довгенькое (к северу от Купянска).

17 и 18 июня российские войска совершили наземные атаки юго-восточнее Купянска вблизи Степной Новоселовки.

Также 18 июня русские войска продолжали ограниченные наступательные операции на Боровском направлении, но не продвигались вперед.

17 и 18 июня российские войска провели наступательные операции к северо-востоку от Боровой вблизи Загрызового и к юго-востоку от Боровой в направлении Ольговки и Грековки.

Офицер украинской бригады, действующей на Боровском направлении, заявил, что российские войска совершают пехотные атаки и разведку в этом районе.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что команда DeepState снова проверила фортификации, теперь уже на Сумском направлении.



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