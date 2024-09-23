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Россияне имеют план и грамотную тактику: военный раскрыл детали о штурме позиций

Россияне подтягивают резервы и проводят штурмы, что может свидетельствовать о том, что у них появился план

23 сентября 2024, 16:49
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Ткачик Олеся

Российские захватчики продолжают интенсивные штурмовые действия по ключевым направлениям фронта, однако украинские войска эффективно отражают атаки, сообщил в эфире 24 канала командир экипажа БПЛА "Кара небесная" 4-й бригады "Рубеж" Нацгвардии Украины Андрей Отченаш. При этом он подчеркнул, что ситуация на участке фронта, где держит оборону его подразделение, остается напряженной.

Россияне имеют план и грамотную тактику: военный раскрыл детали о штурме позиций

Война в Украине

По его словам, враг активизировал штурмовые действия, применяя значительное количество техники и личного состава. Однако украинские защитники уничтожили половину вражеской техники и большое количество пехоты.

"В то же время нужно понимать, если россияне штурмуют такими силами, то это не просто. У них есть какой-то план и будут продолжать наращивать свои штурмовые действия", — подчеркнул военный.

По его словам, хотя противник опрокидывает резервы и не прекращает наступательных действий, потери россиян чрезвычайно высоки по сравнению с достижениями. В частности, оккупанты теряют много личного состава, а полученные позиции или территории не являются значительными.

Отченаш также обратил внимание на тактику врага, пытающегося сначала нейтрализовать огневые возможности украинских флангов. То есть, говорит военный, во время штурмов захватчики достаточно грамотно работают по использованию оружия. Они, по словам военного, пытаются поначалу максимально затушить возможности огневых действий наших фланговых подразделений.

"После этого уже штурмуют туда, куда они планировали, используя при этом и FPV-коптеры, и сбросы, и артиллерию – абсолютно все, что у них есть. А у них этого достаточно много", – сказал командир.

В то же время он подчеркнул, что продолжается активная борьба беспилотников с обеих сторон, но преимущество на стороне украинских операторов дронов, которые демонстрируют высшее мастерство и достигают лучших результатов.

"Качество наших пилотов значительно лучше, что обеспечивает высокую результативность", — подытожил он.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Силы обороны могут потерять три города.




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Источник: https://24tv.ua/rosiyani-provodyat-shturmi-zustrichayut-sprotiv-zsu-yakoyi-tsinoyu_n2647563
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