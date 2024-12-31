Россияне играют на чувствах детей: что запрещенное совершили

На днях российская пропаганда разгоняла видео, в котором российский Дед Мороз вместе с российской ПВО сбивает сани, в которых по небу летит Санта Клаус.

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Медицинский психолог Дмитрий Вакуленко объяснил, что такие шутки со сказочными положительными персонажами неуместны, сообщает Центр стратегических коммуникаций. Он отметил, шутить о том, что ПВО сбила Деда Мороза – опасно.

“Шутить так с детьми, особенно с теми, которых раньше с праздниками поздравлял Дед Мороз не стоит. Поскольку для малышей это положительный персонаж, который ассоциируется с весельем и подарками”, — отметил психолог.

Он также отметил, что украинские защитники также наши Герои.

"И вы только представьте, что будет происходить в сознании ребенка, если он поймет, что защитники сбили/убили?" — отметил психолог.

Такая информация, по словам Вакуленко, у ребенка разрушает веру или у Деда Мороза или разрушает ее в наших военных.

Напомним, что на оккупированной территории россияне усиливают давление на школьников, как писал портал "Комментарии", их вербуют к поступлению в высшие учебные заведения на территории России. В Центре национального сопротивления объяснили, почему оккупанты хотят вывезти украинцев с захваченной территории.

“Россияне пытаются отправить украинских школьников учиться в регионы РФ в рамках политики ассимиляции порабощенных народов. В частности, враг активно вербует школьников с временно оккупированных территорий поступать в Уральский государственный университет в Екатеринбурге. Традиционно для школьников по ВОТ льготы отсутствуют”, — отметили в Центре национального сопротивления.



