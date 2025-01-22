Россияне идут вперед, а корейцы убивают оккупантов: что происходит в Курской области

Российские войска недавно продвинулись к украинскому выступу в Курской области на фоне продолжающихся боев в этом районе 21 января. Геолокационные кадры, опубликованные 20 января, показывают, что российские войска недавно продвинулись к западной окраине Викторовки (к северо-западу от Суджи) и к юго-западу и северо-западу от Никольского (южнее Викторовки) во время механизированного штурма численностью не меньше роты. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию аналитиков Института изучения войны (ISW).

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Одна из украинских бригад, отражавшая механизированный штурм, 20 января сообщила, что украинские силы уничтожили три танка и семь БМП. Российские военкоры утверждали, что подразделения 810-й отдельной морской пехотной бригады (ЧФ, Южный военный округ (ПВО) РФ) продвинулись к Гуеву (южнее Суджи) с севера, а подразделения 83-й отдельной воздушно-десантной (ВДВ) бригады полностью захватили Николаево и Дарино (юго-восточнее Коренево). Однако ISW не нашел подтверждения этих утверждений.

Российский источник утверждал, что бои продолжались у Куриловки (южнее Суджи). Российский пропагандист утверждал, что нынешняя теплая погода и ожидаемый снег и дождь в Курской области не способствуют большим наступательным операциям. Сообщается, что в Курской области действуют подразделения российского 5-го зенитно-ракетного полка (98-я дивизия ВДВ).

21 января российское оппозиционное издание Mobilization News сообщило, что российские власти сейчас разыскивают троих военнослужащих Северной Кореи, убивших пятерых российских солдат 810-й отдельной морской пехотной бригады вблизи Большого Солдатского (к северо-востоку от Суджи).

Напомним, портал "Комментарии" писал , что агент "АТЕШ" в составе ВС РФ сообщил в организацию о случае расправы в 64-й ОМСБр.

Инцидент произошел утром 14.01.2025 г. около н. п. Гуляйполе, оккупированной части Запорожской области. Механик-водитель из 5,45 мм автомата Калашникова ранил сержанта и застрелил командира отделения гранатометного взвода.

"Командование В/Ч 51460 боится повторных попыток расправы над офицерским и сержантским составом – они пытаются ввести новые ограничения по контролю личного оружия из-за этого случая. Как говорят солдаты этого подразделения, условия службы там невыносимы – к ним постоянно применяются пытки и устрашения, изымают мобильные телефоны. Командиры требуют взятки, а иногда просто отбирают зарплатные карты у рядовых солдат", – пишут в "АТЕШ".