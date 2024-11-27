Россияне хотят захватить только Донбасс: военный встревожил признанием

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Ткачик Олеся
Российские войска продолжают активные штурмы, пытаясь расширить зону контроля, об этом в эфире "Эспрессо" заявил командир экипажа БпЛА "Кара Небесная" 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж" Национальной гвардии Украины Андрей Отченаш.
Оккупанты
Он подчеркнул, что, несмотря на планы агрессора, Силы обороны Украины эффективно сдерживают наступательные действия, нанося противнику значительные потери и не позволяя ему продвигаться дальше.
По словам командира, одной из самых больших проблем украинских Сил обороны является недостаток личного состава. Он добавил, что дефицит людей, готовых защищать нашу землю, является серьезной проблемой, влияющей на многие аспекты нашей обороны.
Одновременно Отченаш обратил внимание на трудности врага с комплектованием личного состава. Однако, по его словам, российская армия пополняется молодыми солдатами, проявляющими активность и энергичность.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что россияне создают предпосылки для наступления на Славянск и Краматорск.
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