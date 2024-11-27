Россияне хотят захватить только Донбасс: военный встревожил признанием

Российские войска продолжают активные штурмы, пытаясь расширить зону контроля, об этом в эфире "Эспрессо" заявил командир экипажа БпЛА "Кара Небесная" 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж" Национальной гвардии Украины Андрей Отченаш.

Оккупанты

"Россияне активно штурмуют на наши позиции. И, можно сказать, что они хотят захватить не только Донетчину, не только Донбасс, а и дальше продвигаться. Раньше я думал, что их желание ограничится лишь захватом тех областей, которые они считают так называемой частью России в соответствии с их конституцией. Однако теперь я уверен, что они планируют двигаться вперед и постараются захватить как можно больше территории", — отметил военный.

Он подчеркнул, что, несмотря на планы агрессора, Силы обороны Украины эффективно сдерживают наступательные действия, нанося противнику значительные потери и не позволяя ему продвигаться дальше.

По словам командира, одной из самых больших проблем украинских Сил обороны является недостаток личного состава. Он добавил, что дефицит людей, готовых защищать нашу землю, является серьезной проблемой, влияющей на многие аспекты нашей обороны.

Одновременно Отченаш обратил внимание на трудности врага с комплектованием личного состава. Однако, по его словам, российская армия пополняется молодыми солдатами, проявляющими активность и энергичность.

"Мы заметили, что у противника тоже есть проблема с личным составом, но у них большое количество молодых бойцов, гораздо более активных и энергичных. То есть это ребята, которые в 25 лет подписывают контракт", — отметил военный.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что россияне создают предпосылки для наступления на Славянск и Краматорск.



