Россияне хотят захватить этот город любой ценой: как к нему подбираются

Приблизительно половина боевых столкновений между российскими оккупантами и Силами обороны Украины сейчас происходит на Кураховском и Покровском направлениях в Донецкой области. Как отметил в эфире Freedom генерал-лейтенант Игорь Романенко, это свидетельствует о намерении врага захватить Покровский район обороны.

Бои в Донецкой области

По словам Романенко, в течение двух месяцев россияне пытались осуществить фронтальное наступление на Покровск, но эти попытки потерпели неудачу из-за стойкого сопротивления украинских сил. В ответ противник сменил тактику, перегруппировавшись и сосредоточившись на направлении с юга.

Противник от плана не отказался, перегруппировался и с юга реализует все-таки такие действия. Захватили Угледар, захватывают сейчас Курахово. Это не значит, что бои в направлении Покровска останавливаются – они продолжаются. Но поскольку сил не хватает для того, чтобы на всех фронтах наступать одновременно – большие потери в технике и живой силе – они сосредотачивают на главных направлениях свои войска”, – отметил Романенко.

Генерал-лейтенант подчеркнул, что враг активно наращивает численность военных и техники на отдельных участках фронта, создавая преимущество в несколько раз.

"Ухудшается ситуация непосредственно по Кураховому. Однако на этом направлении главное для врага — все-таки увлечение Покровской, на что они и нацелены", — подытожил Игорь Романенко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что ситуация вблизи Великой Новоселки в Волновахском районе Донецкой области обостряется. Российские войска пытаются создать оперативное полуокружение вокруг населенного пункта, уже взяв под контроль две из трех дорог в город. всеобщая ситуация на фронте остается сложной. Враг проводит наступательные действия в нескольких направлениях одновременно. Особенно опасна ситуация в районе Великой Новоселки и Нового Комара, где российские войска пытаются полуокружить наш гарнизон, защищающий эту территорию.



