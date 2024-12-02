Россияне хотят захватить этот город любой ценой: как к нему подбираются

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Ткачик Олеся
Приблизительно половина боевых столкновений между российскими оккупантами и Силами обороны Украины сейчас происходит на Кураховском и Покровском направлениях в Донецкой области. Как отметил в эфире Freedom генерал-лейтенант Игорь Романенко, это свидетельствует о намерении врага захватить Покровский район обороны.
Бои в Донецкой области
По словам Романенко, в течение двух месяцев россияне пытались осуществить фронтальное наступление на Покровск, но эти попытки потерпели неудачу из-за стойкого сопротивления украинских сил. В ответ противник сменил тактику, перегруппировавшись и сосредоточившись на направлении с юга.
Генерал-лейтенант подчеркнул, что враг активно наращивает численность военных и техники на отдельных участках фронта, создавая преимущество в несколько раз.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что ситуация вблизи Великой Новоселки в Волновахском районе Донецкой области обостряется. Российские войска пытаются создать оперативное полуокружение вокруг населенного пункта, уже взяв под контроль две из трех дорог в город. всеобщая ситуация на фронте остается сложной. Враг проводит наступательные действия в нескольких направлениях одновременно. Особенно опасна ситуация в районе Великой Новоселки и Нового Комара, где российские войска пытаются полуокружить наш гарнизон, защищающий эту территорию.
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