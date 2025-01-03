Россияне хотят взять Покровск в облогу: хватит ли у них для этого средств

Сейчас много говорят о том, что российское командование планирует окружить Покровск и только потом начать штурм города. Как говорит военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, в некотором смысле, это верная задумка, ведь изолированный город в обороне долго не продержится, вот только одно дело планировать, а совсем другое – реализовать.

Покровск

По мнению эксперта, российским войскам, задействованным сейчас в районе Покровска, критически не хватает сил и средств для того, чтобы реализовать план с окружением, поскольку он требует просто колоссальных ресурсов.

"Для того чтобы окружить город и не просто окружить, но и сформировать по линии боевого столкновения окружения фланги, буферные зоны контроля, оккупационным войскам необходим потенциал группировки численностью не менее 150 тысяч тел, в то время как на всём Покровско-Кураховском направлении сосредоточено чуть более 100 тысяч тел. То есть, даже если снять все войска с Кураховского направления и, сосредоточить на Покровском, для проведения операции по окружению города, их не хватит на реализацию задуманного", — говорит Коваленко.

То есть, подчеркивает он, в нынешних условиях, окружение Покровска физически невозможно.

При этом эксперт предполагает, что оккупанты будут пытаться, в первую очередь, перерезать логистику к городу. Ближайшая артерия, находящаяся под угрозой это трасса 04-06, вдоль которой идёт ещё и железная дорога.

"Думаю, что в ближайшие дни мы увидим с вами ожесточённые бои в районе Котлине, на что будут брошены подразделения 55-й ОМСБр 41-й ОВА", — говорит эксперт.

По его словам, если захватчикам удастся занять это село, то оккупанты вполне предсказуемо поползут вдоль 04-06 на запад к административной границе с Днепропетровской областью. Это направление для них, в рамках выход на админ-границу области куда выгоднее видится, чем тянуться вдоль речки Солёная, создающей множество рельефно-ландшафтных неудобств и препятствий.

При этом Коваленко предполагает, что оккупанты не оставят попыток выхода на М-30 и захотят ее перерезать к западу от Покровска. И это для них куда приоритетная задача, чем окружать сам город. Причём это касается не только М-30 к западу от Покровска, но и восточной логистики 05-04 на Константиновку. И многие как-то позабыли об этой ветки, а она сейчас находится под угрозой перерезания как никогда ранее, заявил эксперт.

Таким образом, подчеркивает Коваленко, в ближайшее время оккупанты будут в основном заняты в районе Покровска формированием условий для основной фазы наступления на город, частью чего является последовательное перерезание логистики.

"Если будет поставлена задача штурмовать город до инаугурации Дональда Трампа, они начнут это делать и для нас всё же, лучше будет, чтобы они начали это раньше, нежели позже. Лучше тем, что уровень соотношения потерь и результативности, будет совсем не на пользу россиян", — подытожил Коваленко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, как оккупанты собираются зайти в Покровск.



