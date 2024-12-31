Около двух месяцев ситуация вокруг Великой Новоселки остается напряженной. Если российские войска захватят этот населенный пункт, это может позволить им продолжить наступление в нескольких направлениях, включая движение в сторону Днепропетровщины.

Днепропетровская область

В эфире телемарафона начальник отделения коммуникаций 48-й отдельной артиллерийской бригады Богдан Петренко отметил, что врагу нужно приложить немало усилий для достижения административной границы Донецкой области.

По его словам, украинские защитники оказывают мощное сопротивление, что значительно усложняет продвижение российских войск. Наши силы уничтожают вражеские подразделения еще на этапе их подвоза и высадки, добавил военный.

Он также подчеркнул, что в обороне ВСУ систематически ослабляют способность противника к наступлению. Хотя российские резервы остаются большими, их ресурс не безграничен.

"Россияне фактически расплачиваются за каждый квадратный метр, за каждый квадратный километр кровью своего личного состава, которой они не жалеют", — добавил военный.

Большая Новоселка на Донетчине расположена недалеко от административных границ с Запорожской и Днепропетровской областями. Здесь враг пытается захватить важные логистические пути, включая дороги с твердым покрытием.

Богдан Петренко добавил, что местность усложняет передвижение российских подразделений, особенно в дожди, когда грунтовые дороги становятся почти непроходимыми.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что война не закончится 30 декабря, 1 января или 20 января, кто это обещает – лжет, заявил политолог, военный Кирилл Сазонов. Также, по его словам, врут и те, кто заявляет, что фронт посыплется, все убегут в СЗЧ, а Дональд Трамп покинет Украину.



