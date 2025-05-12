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Россияне хотят устроить запорожцам террор: что задумали

Россияне хотят захватить Каменское и получить позиции, которые позволят усилить обстрелы Запорожья

сегодня, 14:30
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Ткачик Олеся

На Ореховском направлении российские оккупанты стремятся отрезать подразделения ВСУ от логистических путей и создать плацдарм, с которого можно было бы наносить удары по Запорожью. Об этом сообщил представитель Сил обороны юга Украины Владислав Волошин в эфире телемарафона.

Россияне хотят устроить запорожцам террор: что задумали

Запорожье

Волошин отметил, что российские оккупанты сконцентрировали на Ореховском направлении значительное количество штурмовых групп, и ежедневно там происходит от 5 до 7 боевых столкновений. Основная цель россиян – прорвать оборону и продвинуться на северо-запад, чтобы захватить Каменское и выгодный плацдарм.

По словам Волошина, российские захватчики пытаются получить контроль над позициями, позволяющими обстреливать Запорожье крупнокалиберной артиллерией.

Он подчеркнул, что враг также стремится занять территории, на которых можно будет контролировать коммуникационные пути ВСУ между Запорожьем, Ореховым и Гуляйполем. Таким образом, россияне пытаются отрезать украинские подразделения к востоку от областного центра и нарушить линии поставки.

По словам Волошина, несмотря на значительную концентрацию сил, оккупанты ведут локальные атаки, не совершая масштабного наступления. Они пытаются прорвать оборону на небольшом участке фронта, нанося удары в одну точку.

"На Ореховском направлении враг сконцентрировал достаточно сил для локальных атак, однако это не масштабное наступление. Они пытаются избивать в одну точку, чтобы прорвать нашу оборону на коротком участке фронта", – пояснил Волошин.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что президент Украины Владимир Зеленский считает нецелесообразным предложение создать на фронте 15-километровую демилитаризованную зону, поскольку сначала нужно добиться прекращения огня. Если согласиться на такой шаг, русские войска смогут беспрепятственно продвинуться вперед.




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