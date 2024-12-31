Россияне хотят испортить праздник украинцам: атакует ли РФ в новогоднюю ночь

Российские военные могут снова атаковать Украину на праздники — на Новый год. Как пояснил военный эксперт Павел Нарожный, агрессор выбирает такие даты, чтобы запугать гражданское население и испортить праздник. Однако он уверен, что украинцы смогут выстоять перед подобными атаками.

Эксперт рассказал, почему РФ атакует Украину ракетами в Новый год

"9 мая, 1 января, какие-то пятилетки до сих пор у них крутятся. Это делается именно с запугиванием гражданского населения для того, чтобы нам испортить праздник. Но я более чем уверен, что украинцы устоят. Враг сегодня, более чем уверен, сделает все , чтобы мы в этот праздник чувствовали себя не очень-то спокойно", – сказал Нарожный.

Эти атаки, по словам эксперта, направлены не только на военные цели, но и на то, чтобы создать атмосферу тревоги среди гражданского населения. Россияне хотят, чтобы украинцы вместо того, чтобы праздновать, переживали из-за обстрелов и возможных нападений. Это часть стратегии, которая имеет целью ослабить моральный дух людей.

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