В Курской области РФ, частично контролируемой украинскими Силами обороны, не утихают сообщения о масштабном мародерстве со стороны российских военных. Жители поселка Корнево жалуются на систематические кражи: солдаты забирают все от бытовой техники до инструментов из гаражей. И хотя украинские военные здесь никогда не находились, поселок страдает от произвола тех, кто должен их защищать.

Российские солдаты грабят жителей Курщины

Издание УНИАН отметило, что первая волна жалоб появилась еще два месяца назад. Местные написали коллективное обращение в Минобороны России и лично Путину с требованием остановить грабеж. Однако обращение осталось без ответа – люди продолжают страдать от взломов и воровства, а власти игнорируют их жалобы.

Мародерство носит жестокий характер: кроме воровства, солдаты убивают сторожевых собак, которые пытаются защищать свои дома. Один из пострадавших, вернувшись в свой дом, увидел разбитые окна и отсутствие ценных вещей, в том числе телевизоров и бытовой техники.

"Военные просто занимают пустые дома и выносят оттуда все, что имеет ценность – ноутбуки, телевизоры, инструменты", – рассказывает местный житель.

Жители района чувствуют себя беззащитными, ведь их жалобы расцениваются как "информационные вбросы спецслужб противника", заявил губернатор Алексей Смирнов. Одна из жительниц поселка утверждает, что солдаты до сих пор живут в ее доме, разбрасывая вещи по всей квартире, и что часть ее имущества была найдена у соседей.

Некоторые из местных пытаются вернуться домой, чтобы сохранить имущество, но то, что они видят, пугает их еще больше: выбиты окна, сломанные двери, пропавшие вещи. Один из потерпевших рассказал, что его гараж грабили по меньшей мере дважды в месяц – и никто не может этому помешать.