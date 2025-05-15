Россияне готовятся ударить ракетой по Сумам: в ОВА назвали конкретный адрес

Сегодня в официальных источниках города Сумы и Сумской области прошло сообщение о том, что оккупанты собираются нанести ракетный удар по областному центру сегодня около 17 часов. СМИ привлекло внимание то, что в ОВА, ГВА и других официальных источниках впервые сообщили непосредственный адрес, где должен произойти удар.

Иллюстративное фото

Сумская областная военная администрация в 15:49:

"Внимание! Есть угроза ракетного удара врага по территории Сумской громады!

По оперативной информации от соответствующих служб, враг готовится нанести удар по району Привокзальной площади, 11.

Просим немедленно покинуть указанную территорию и находиться в укрытиях или безопасных местах для дальнейших указаний. Следите за сообщениями официальных источников".

Сумская областная военная администрация в 15:57:

"Обновление об угрозе ракетного удара по Сумской громаде.

По оперативной информации от соответствующих служб, враг сегодня планирует нанести ракетные удары по следующим объектам:

Привокзальная площадь, 7 и 9

проспект Шевченко, 2 (ориентировочное время – 17:00)

Всех, кто находится поблизости от указанных адресов, призываем немедленно покинуть территорию и пройти в укрытие или безопасное место. Следите за обновлениями из официальных источников".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что вчера оккупанты нанесли удар баллистикой по городу Сумы. Удар пришелся по гражданскому предприятию, из-за чего есть погибшие и раненые.