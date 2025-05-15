Россияне готовятся ударить ракетой по Сумам: в ОВА назвали конкретный адрес

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Недилько Ксения
Сегодня в официальных источниках города Сумы и Сумской области прошло сообщение о том, что оккупанты собираются нанести ракетный удар по областному центру сегодня около 17 часов. СМИ привлекло внимание то, что в ОВА, ГВА и других официальных источниках впервые сообщили непосредственный адрес, где должен произойти удар.
Иллюстративное фото
Сумская областная военная администрация в 15:49:
"Внимание! Есть угроза ракетного удара врага по территории Сумской громады!
По оперативной информации от соответствующих служб, враг готовится нанести удар по району Привокзальной площади, 11.
Просим немедленно покинуть указанную территорию и находиться в укрытиях или безопасных местах для дальнейших указаний. Следите за сообщениями официальных источников".
Сумская областная военная администрация в 15:57:
"Обновление об угрозе ракетного удара по Сумской громаде.
По оперативной информации от соответствующих служб, враг сегодня планирует нанести ракетные удары по следующим объектам:
Привокзальная площадь, 7 и 9
проспект Шевченко, 2 (ориентировочное время – 17:00)
Всех, кто находится поблизости от указанных адресов, призываем немедленно покинуть территорию и пройти в укрытие или безопасное место. Следите за обновлениями из официальных источников".
Напомним, портал "Комментарии" писал , что вчера оккупанты нанесли удар баллистикой по городу Сумы. Удар пришелся по гражданскому предприятию, из-за чего есть погибшие и раненые.
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