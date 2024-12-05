Россияне готовятся штурмовать один из важных городов юга: готовы ли ВСУ

Российские войска готовятся к штурму правого берега Днепра, и Вооруженные силы Украины готовы дать ответную реакцию. Об этом заявил председатель Николаевской ОГА Виталий Ким в своем Telegram-канале, отметив, что украинская сторона знала о таких планах врага еще четыре месяца назад.

Наступление РФ на Херсон (фото из открытых источников)

"Уже официально начали говорить о том, что россияне готовят штурм правого берега Днепра. Могу сказать, что эта информация у нас была четыре месяца. Мы готовились, Силы обороны, наши военные тоже все понимают. Поэтому никто никуда не собирается ехать. Наоборот, мы понимаем, что это будет. Отвлекающий маневр или нет, это не важно. Понимаем силы и средства, будем соответственно реагировать", — сказал Ким.

Он также успокоил, что несмотря на дезинформацию российских ИПСО о недостатке ресурсов или эвакуации, ситуация остается под контролем: "Всего у нас достаточно, все мы понимаем, все сложно, но все контролируется".

Ранее глава Херсонской ОГА Александр Прокудин в интервью Financial Times заявил, что Россия может готовить масштабное наступление на Херсон. По его словам, оккупанты подготовили 300 лодок для переправы через Днепр. Также сообщается, что Россия разместила одно из лучших подразделений беспилотников в этом районе, который сейчас является линией фронта.

Напомним, что " Комментарии" писали о том, что враг хочет приблизиться к Херсону . На левом берегу Днепра и островах в Херсонской области активизировались российские захватчики, сообщил представитель ОВСУ "Таврия" Дмитрий Лиховий.

Спикер рассказал, что оккупанты пытаются подойти поближе к берегу Днепра и взять под контроль его русло.