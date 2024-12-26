Россияне готовятся к весеннему наступлению: какие города под угрозой

Российские войска активизировали действия на Северском и Лиманском направлениях, стремясь создать плацдарм для весенне-летней наступательной кампании. Под потенциальной угрозой может оказаться крупнейшая городская агломерация Донбасса — Славянск и Краматорск, об этом в эфире 24 канала сообщил военный эксперт Владислав Селезнев. По его словам, враг постепенно приближается к территории, имеющей стратегическое значение.

Оккупанты

"Постепенно выходим к тому, что в зоне риска может оказаться, пожалуй, самая большая городская агломерация на территории Донбасса, которая находится под контролем украинской армии", — отметил эксперт.

По его словам, ситуация чрезвычайно сложна, и ключевую роль в сдерживании наступления могут сыграть ресурсы, в том числе тяжелопехотное вооружение.

Среди эффективных средств борьбы на расстоянии 500–1000 метров эксперт выделил: крупнокалиберные пулеметы, автоматические гранатометы и минометы.

По мнению эксперта, именно это оружие может помочь в стабилизации ситуации на фронте. Однако достаточно ли этих ресурсов в распоряжении украинских военных, должны соответствовать официальные представители, но, по словам Селезнева, ситуация вызывает беспокойство.

Эксперт подчеркнул, что россияне активно используют это вооружение, трансформируя его в территориальные достижения. Успешность сдерживания врага зависит от наших ресурсов и способности обустраивать фортификации на ключевых рубежах, подытожил Селезнев.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что после потери Макаровки в Донецкой области назревает окружение Сил обороны в другом месте.



