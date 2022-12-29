Россияне готовятся к решающему наступлению на Луганщине: подробности от ISW

В связи с контрнаступлением ВСУ российская армия готовится к "решительным действиям" в Луганской области. Туда сейчас направляют подкрепление. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Российские военные. Фото: из открытых источников

По мнению военных экспертов, российские войска, похоже, готовятся к решительным действиям в Луганской области, хотя пока непонятно, будут это оборонительные или наступательные операции. Но, вероятно, это может быть "решающее наступление".

По наблюдениям института, российские войска продолжают накапливать технику и силы в Луганске. Группы ВДВ, которые, вероятно, ранее действовали в Херсонской области, похоже, передислоцировались в Луганскую область.

В то же время ISW считает, что россияне зимой менее склонны к проведению нового наступления в Запорожской области.

Эксперты также считают, что наступление россиян на Бахмут, вероятно, приближается к кульминации.

В институте отмечают, что военная доктрина США определяет кульминацию как "точку, в которой силы больше не имеют возможности продолжать свою форму операций, наступления или обороны", и "когда силы не могут продолжать атаку и должны занять оборонительную позицию или осуществить оперативную паузу".

При этом, по мнению аналитиков, достигнув кульминации, российские силы могут продолжать осуществлять неэффективные штурмы Бахмута небольшими группами, хотя эти штурмы вряд ли приведут к значительным успехам в оперативном плане.



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