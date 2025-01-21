Россияне готовятся к очередному массированному обстрелу Украины

На авиабазу "Энгельс-2" прилетел очередной транспортный самолет Ил-76, вероятно с грузом крылатых ракет. Об этом сообщает мониторинговый канал Tracking.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Отмечается, что вчера, 20 января в 23:40 был отмечен взлет 1 Ту-95МС с "Энгельс-2", совершивший перелет предположительно на авиабазу "Оленья", Мурманская область РФ.

"Вероятно началась подготовка к очередной ракетной атаке", – отмечают мониторы.

Кроме этого, осуществлена дополнительная передислокация 1 борта Ту-160 на авиабазу "Энгельс-2".

По состоянию на 21.01 на авиабазе Энгельс-2 находится: 2 борта Ту-95МС и 2 борта Ту-160 1 Ил-76.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что сегодня с 6 утра в Днепре раздавались мощные взрывы. В Воздушных Силах ВСУ была объявлена воздушная тревога в связи с угрозой баллистического вооружения с востока. Мониторинговые каналы сообщали, что оккупанты били из Воронежа РФ.

Позже в городе раздался еще один взрыв. Также были ракеты в Покровском Днепропетровской области. Предварительно, враг применил 4 баллистические ракеты "Искандер". Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА в 07:30: "Беспокойным выдалось утро для Днепропетровщины. Взрывы раздались в областном центре. В городе частично разрушено не эксплуатировавшееся складское помещение".

Позже стало известно, что из-за атаки были ранены двое работников Укрзализныци. Кроме того, в Синельниковском районе, где произошли прилеты, почти семь десятков изуродованных из-за утренней атаки домов.

С самого утра там работают благотворители – выдают местным стройматериалы, чтобы в первую очередь закрыть разбитые окна и крыши. Когда будут готовы акты о поврежденном имуществе, планируется бесплатно поставить людям новые стеклопакеты. Будут принимать заявки и на материальную помощь.

В Днепре разбиты учебное заведение, продуктовый магазин, почта, частный дом и гараж.