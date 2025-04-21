Россияне готовятся к обороне Мариуполя: что известно

Россияне строят новую линию укреплений на северо-западе Мариупольского района (Никольская община – район Малоянисоли – Новоселки). Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко.

Россияне готовятся к обороне Мариуполя

"В конце недели фиксируем большое количество инженерной техники, принадлежностей для обустройства укреплений (блиндажей?), включая баки для запаса питьевой воды, древесину и бетонные конструкции. Готовятся не только для наступления, но и для обороны", – отметил Андрющенко.









Напомним, портал "Комментарии" писал , что диктатор Российской Федерации Владимир Путин объявил так называемое "пасхальное перемирие" с целью создания имиджа "миротворца" перед российским населением, а также для укрепления поддержки своей политики. Об этом заявил военный аналитик Sky News Шон Белл.

Как отмечает издание, еще одной мотивацией для объявления перемирия стало стремление Путина выиграть время для опрокидывания 50 тысяч российских военнослужащих из почти полностью освобожденной Курской области на позиции на Донбассе.

"Я совсем не удивлюсь, если Россия использует эту паузу, чтобы переместить свои силы и быть готовой к следующему большому наступлению", — подчеркнул Белл.

Кроме того, эксперт обращает внимание на еще один фактор, который может повлиять на решение российского руководства. По его словам, в Кремле существует обеспокоенность, что Дональд Трамп и США могут отказаться от планов возвращения России в международное сообщество.

Также "Комментарии" писали , что по информации западных аналитиков, россияне активно перемещают своих военных, в том числе и штурмовиков, из Курской области в район Константиновки. При этом, как говорит военный Кирилл Сазонов, главной опорной агломерацией в Украине не Покровск, а Константиновка-Дружковка-Краматорск-Славянск. Именно так, говорит военный, во время так называемого Пасхального перемирия боевые действия не прекращались.