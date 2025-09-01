Россияне готовятся к масштабному наступлению: комментарий военного

Старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алекс" прокомментировал последние события в Добропольском направлении, в частности в районе Малиновки, где произошли интенсивные штурмы противника.

Наступление россиян

По его словам, эти атаки могут быть либо элементом "прогрева", либо началом реализации более масштабных замыслов российских войск. По всей видимости, враг стремится восстановить утраченные позиции на выступлении и пытается развить дальнейшее наступление.

Военный подчеркнул, что ситуация серьезная и победные заявления о якобы окружении противника не соответствуют реальности. Российская армия подтянула основные силы, и теперь говорить о "небольшом рейде в тыл" уже неуместно.

"Алекс" также обратил внимание на ключевую проблему – дефицит украинской пехоты и других ресурсов. В нынешних условиях основной задачей обороны становится удержание рубежей, состоящих из отдельных позиций, ведь классические взводно или ротные опорные пункты давно утратили актуальность в современной войне.

Таким образом, активность врага на Малиновском направлении может свидетельствовать о подготовке к более широким операциям. Украинские подразделения готовятся к отражению дальнейших штурмов, однако ситуация нуждается в усилении сил обороны на линии боевого столкновения.

