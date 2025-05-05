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Россияне готовят прорыв вглубь этой области: следующие дни будут адскими

Россияне до 9 мая хотят как минимум выйти на границы Днепропетровской области

сегодня, 12:33
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Ткачик Олеся

Российские войска активизировали усилия, чтобы до 9 мая прорваться к административной границе Днепропетровской области. Цель таких действий — создать информационный повод для кремлевского диктатора Владимира Путина, чтобы тот мог заявить о якобы военном успехе. Об этом сообщил военный обозреватель Денис Попович.

Россияне готовят прорыв вглубь этой области: следующие дни будут адскими

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Как отмечает эксперт, Кремль рассчитывает до символической даты представить "результаты" войны, даже если они не будут иметь реального стратегического значения.

По его словам, речь идет о выходе на административные границы Донецкой области и, по возможности, прорыве вглубь Днепропетровщины. Именно это в Кремле хотят выдать за достижение, которое позволит Путину отчитываться о победах на фронте, убежден Попович.

Он утверждает, что россияне сейчас действуют в режиме форсирования — усиливаются бои не только на Покровском направлении, но и на других участках фронта, где россияне хотят частично продвинуться вперед.

Попович утверждает, что бои становятся все более интенсивными, но это не превращается в качественный прорыв. У россиян нет ощутимых успехов — лишь единичные тактические продвижения, которые существенно не влияют на общую ситуацию на фронте, добавил Попович.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Российские войска продолжают активно использовать оккупированный Мариуполь как логистический коридор для опрокидывания вооружения на фронт. На этот раз, кроме привычной бронетехники, отмечена транспортировка систем противовоздушной обороны и противоменных тралов. По словам руководителя "Центра изучения оккупации" Петра Андрющенко, это может свидетельствовать о подготовке к масштабному наступлению, в частности, на Запорожском направлении.




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Источник: https://uatv.ua/uk/armiya-rf-planuye-vyjty-do-kordonu-dnipropetrovskoyi-oblasti-do-9-travnya-rozbir-eksperta/
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