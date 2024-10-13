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Россияне готовят обстрел Украины: стало известно, сколько самолетов уже снаряжено

Россияне готовятся к очередному обстрелу Украины, снаряжают стратегические бомбардировщики

сегодня, 16:25
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Ткачик Олеся

По данным OSINT-сообщества Tracking, российские оккупанты снарядили ракеты Х-101 на 8 стратегических самолетах Ту-95МС, базирующихся на авиабазе "Оленья". Всего на этой базе находится 10 таких самолетов, тогда как еще 4 расположены на аэродроме Энгельс-2.

Россияне готовят обстрел Украины: стало известно, сколько самолетов уже снаряжено

Ракетный удар

Накануне эксперты зафиксировали перемещение самолетов Ту-160, а также активность военно-транспортного Ил-76, доставляющего в РФ боеприпасы.

Аналитики отмечают, что на этот раз перелет самолетов из "Оленья" на "Энгельс-2", который обычно проходит, не был зафиксирован. Это может свидетельствовать о том, что все Ту-95МС на базе Оленья уже снаряжены ракетами Х-101, предположили эксперты.

Официально подтверждено, что 8 самолетов готовы к использованию с вооружением.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что как заявил политолог Алексей Копытько, через месяц следует ждать развилки — либо наступит какая-то ясность и появится основа для планирования, либо США сорвутся в кризис признания результатов выборов. И тогда, считает эксперт, еще как минимум три месяца все мировые хулиганы смогут творить все, что угодно. При этом он отмечает, что по ситуации в Украине сейчас разворачивается так называемая "война сигналов". По его словам, их общий посыл состоит в том, что Украина должна смириться с подморозкой по текущей линии фронта в обмен на что-либо.

Он подчеркнул, что в материальном мире картина такова: украинская армия с огромным трудом и большой ценой, медленно отступая, наносит российской армии колоссальные потери. Но, отмечает эксперт, при всех плохих новостях, при всех очевидных ужасах войны никаких оснований требовать капитуляции Украины за сохранение даже текущих объемов западной помощи – нельзя.




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Источник: https://t.me/the_first_online/14972
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