Россияне готовят обстрел Украины сегодня (ОБНОВЛЕНО)

Российские оккупационные войска, вероятно, нанесут массированный удар по Украине сегодня днем. Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Россияне готовят обстрел Украины сегодня

Известно, что зафиксированные пуски ударных БПЛА типа "Шахед" из четырех локаций летят из Брянской, Курской и Орловской областей РФ, а также временно оккупированного Крыма.

Вместе с тем, из порта Новороссийска было выведено на боевое дежурство 2 ракетоносителя, суммарный возможный залп в 16 крылатых ракет типа "Калибр".

В ряде областей утром угроза разведдронов, объявлена воздушная тревога.

Обновлено: Также РФ передислоцирует борта стратегической авиации ближе к границе с Украиной. В воздухе 5х ТУ-95МС. Перелет с авиабазы "Украинка" на "Энгельс" / "Оленья".

По данным мониторинговых каналов, на сегодня в РФ уже как минимум 8 оснащенных бортов ТУ-95МС/ТУ-160. Вчера вечером и сегодня идет активная передислокация: оснащенные борта перелетели на аэродром "Оленья", другие улетают на "Энгельс" для оснащения крылатыми ракетами.

Кроме того, в акваторию Черного моря на боевое дежурство уже выведено как минимум 3 ракетоносителя. Общий залп – до 30 ракет "Калибр".

В ближайшее время Россия может готовить новый комбинированный ракетно-дроновый удар. Приоритетные цели – объекты энергетической и газовой инфраструктуры Украины.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российские оккупационные силы продолжили масштабные обстрелы территории Запорожской области в течение вечера 8 сентября и ночи 9 сентября. За это время под прицелом оказались такие населенные пункты, как Приморский и город Запорожье. К сожалению, в результате этих атак погибла одна женщина, еще одна получила ранения. Об этом официально сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Он отметил, что за сутки российские войска нанесли в общей сложности 474 удара по 14 населенным пунктам региона. Особенно тяжелые последствия были в Васильевском районе, где во время атаки FPV-дроном погибла 62-летняя женщина, получившая смертельные травмы на месте. В Запорожье ранения получила 66-летняя жительница города, ей оказывают всю необходимую медицинскую помощь.