Россияне готовят новую наступательную операцию и масштабное форсирование Днепра: что известно

Враг пытается высаживать десант на острова, контролируемые Силами обороны Украины на юге. Об этом сообщил офицер водолазного отряда "ОМЕГА" НГУ Юрий Ткачук в эфире Ранок.LIVE.

Оккупанты планируют штурмовать Херсон и Николаев

Цель РФ – контроль над Херсонщиной и Николаевщиной. Из Кинбурнской косы, где фиксируется вражеская техника, оккупанты совершают обстрелы минометами, дронами, РСЗО. Чем больше островов им удастся захватить, тем больше огневых позиций они будут иметь ближе к нашим тылам.

" Силы обороны Украины активно действуют на том участке, в частности, корпус морской пехоты — Николаевщина их дом. И эта техника эффективно уничтожается ", – отметил военный.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко отметил, что подготовка врага и попытки форсирования Днепра на острова Херсонщины уже были, Силам обороны удалось отминусовать достаточное количество такого десанта.

"О планах россиян попытаться повторить определенные действия известно давно, именно поэтому Силы обороны понимают потенциальные возможности врага и готовы его там уничтожать. Не стоит забывать, что желание врага и его возможности – это разные вещи. Враг хочет захватить всю Украину, но мы не даем ему это сделать и не дадим. Так же и по Херсонщине — желание давно, но дурень мыслью богатеет", – подчеркнул офицер.

Напомним, портал "Комментарии" писал в начале апреля, что командование 80-го омсбр ВС РФ "обнуляет" личный состав в мясных штурмах на островах Днепра в Херсонской области.

С координатором движения "АТЕШ" связались российские военнослужащие из 80-й арктической бригады, которые сообщили, что командование продолжает отдавать бессмысленные приказы, пытаясь закрепиться на островах Днепра любой ценой, не жалея личного состава. Недавние штурмы снова кончились провалом.

"По сообщениям наших людей из 3-го батальона 80-й бригады, потери при последних штурмах в районе острова Голубов Лиман составляли 26 — "200" и более 20 — "300". Такие действия командования доводят солдат до отчаяния: массовое нежелание выполнять приказы растет личный состав, лишенный необходимой подготовки и поддержки, погибших не вывозят, раненым не оказывают своевременной помощи, что усиливает панику среди солдат, моральный дух стремительно падает", — отмечают в "АТЕШ".