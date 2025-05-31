Россияне готовят массовые зачистки: что задумали в Кремле

Россияне продолжают давление на украинцев, проживающих на оккупированных территориях. Захватчики планируют изымать имущество. Как сообщили в Центре противодействия дезинформации, рассказали, что во временно оккупированном Луганске началась так называемая "инвентаризация недвижимости". На самом деле, как отметили в ЦПД, такая "инвентаризация" является действительно прикрытием для проведения масштабного рейдерского захвата жилья украинцев. Отмечается, что российские захватчики проверяют документы, "обнаруживают" якобы незарегистрированную собственность и готовятся к массовым зачисткам квартир и домов.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

"Под видом подготовки для передачи жилья сиротам и многодетным семьям, квартиры на самом деле передают коллаборантам и переселенцам из РФ. Для этого в так называемой "ЛНР" стартовали рейды "Луганскгаза" по проверке газовых счетчиков. Жители вынуждены пускать контролеров из-за угрозы отключения газа”, — рассказали в Центре противодействия дезинформации.

Также в ЦПД рассказали, что аналогичные схемы россияне реализуют и на других временно оккупированных территориях. Так, в Запорожской области кремлевские активисты из "движения первых" перераспределяют имущество украинцев, выехавших с оккупированных территорий, в пользу оккупантов и коллаборантов.

"Это — часть системной политики кремля по захвату украинской собственности и давлению на население. Без российского паспорта или лояльности — ни жилья, ни земли. Ранее Центр сообщал о планах оккупантов по учету сельскохозяйственных земель с использованием устаревших данных для легализации рейдерства", — сообщили в Центре противодействия дезинформации.

Напомним: портал "Комментарии" писал об объявлении обязательной эвакуации в Сумской области.



