Россияне готовят массовые зачистки: что задумали в Кремле

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Кречмаровская Наталия
Россияне продолжают давление на украинцев, проживающих на оккупированных территориях. Захватчики планируют изымать имущество. Как сообщили в Центре противодействия дезинформации, рассказали, что во временно оккупированном Луганске началась так называемая "инвентаризация недвижимости". На самом деле, как отметили в ЦПД, такая "инвентаризация" является действительно прикрытием для проведения масштабного рейдерского захвата жилья украинцев. Отмечается, что российские захватчики проверяют документы, "обнаруживают" якобы незарегистрированную собственность и готовятся к массовым зачисткам квартир и домов.
Война в Украине. Фото портал "Комментарии"
Также в ЦПД рассказали, что аналогичные схемы россияне реализуют и на других временно оккупированных территориях. Так, в Запорожской области кремлевские активисты из "движения первых" перераспределяют имущество украинцев, выехавших с оккупированных территорий, в пользу оккупантов и коллаборантов.
Напомним: портал "Комментарии" писал об объявлении обязательной эвакуации в Сумской области.
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