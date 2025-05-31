logo

BTC/USD

104503.43

ETH/USD

2536.23

LTC/USD

87.71

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

47.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Россияне готовят массовые зачистки: что задумали в Кремле
commentss НОВОСТИ Все новости

Россияне готовят массовые зачистки: что задумали в Кремле

Массовые зачистки на оккупированной территории: планируют отбирать имущество

сегодня, 19:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Россияне продолжают давление на украинцев, проживающих на оккупированных территориях. Захватчики планируют изымать имущество. Как сообщили в Центре противодействия дезинформации, рассказали, что во временно оккупированном Луганске началась так называемая "инвентаризация недвижимости". На самом деле, как отметили в ЦПД, такая "инвентаризация" является действительно прикрытием для проведения масштабного рейдерского захвата жилья украинцев. Отмечается, что российские захватчики проверяют документы, "обнаруживают" якобы незарегистрированную собственность и готовятся к массовым зачисткам квартир и домов.

Россияне готовят массовые зачистки: что задумали в Кремле

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

"Под видом подготовки для передачи жилья сиротам и многодетным семьям, квартиры на самом деле передают коллаборантам и переселенцам из РФ. Для этого в так называемой "ЛНР" стартовали рейды "Луганскгаза" по проверке газовых счетчиков. Жители вынуждены пускать контролеров из-за угрозы отключения газа”, — рассказали в Центре противодействия дезинформации.

Также в ЦПД рассказали, что аналогичные схемы россияне реализуют и на других временно оккупированных территориях. Так, в Запорожской области кремлевские активисты из "движения первых" перераспределяют имущество украинцев, выехавших с оккупированных территорий, в пользу оккупантов и коллаборантов.

"Это — часть системной политики кремля по захвату украинской собственности и давлению на население. Без российского паспорта или лояльности — ни жилья, ни земли. Ранее Центр сообщал о планах оккупантов по учету сельскохозяйственных земель с использованием устаревших данных для легализации рейдерства", — сообщили в Центре противодействия дезинформации.

Напомним: портал "Комментарии" писал об объявлении обязательной эвакуации в Сумской области.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/14439
Теги:

Новости

Все новости